Karen Dejo asustada por ingerir accidentalmente un producto tóxico: "Sentí que me quemaba"

Karen Dejo es una artista de la televisión que ha conquistado al público con su participación en varios programas de reality. Tras sus últimas declaraciones causó la preocupación de sus seguidores tras haber digerido una bebida tóxica.

En una entrevista para América Espectáculos, Karen Dejó reveló el mal momento que pasó tras un descuido. Según cuenta, su hija le encanta jugar con 'slime' y se usa ciertos productos para darles color, al parecer su pequeña habría experimentado mezclando químicos y lo guardó en un frasco donde suele tener sus bebidas.

"Mi hija siempre está haciendo 'slime', yo le llamo la atención porque siempre me ensucia todo, ha agarrado un pomo que es un suero mío para tomar un jugo. Yo estaba ordenando su cuarto y vi este suero con el mismo color de líquido, lo llevo al refrigeradora. Estaba estudiando y como la 1:30 de la mañana, me levanto porque me moría de sed. Abro el frasco, le doy un trago y me doy cuenta que era un químico", expresó.

La chica reality expresó que en ese momento se encontraba sola en su hogar y al ser de madrugada, ninguna persona le contestaba las llamadas, incluso ni las personas del seguro. Solo pudo buscar información en internet para poder atenderse personalmente.

"Yo sentí que me quemaba todo el lado izquierdo del pecho, te juro que me dio miedo, llame a mi mamá, no me contestaba. los del seguro no me contestaban. Lo único que atiné fue entrar a google haber qué puedo hacer tres botellas de agua, 1 caja de leche. El seguro me contestó y dijo que evaluara cómo está por dentro", añadió.