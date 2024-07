Korina Rivadeneira sobre la situación laboral en el país: "peruanos y extranjeros trabajan para sobrevivir"

Korina Rivadeneira compartió en sus redes lo que pudo presenciar durante un día fuera de casa y es que la modelo se quedó sorprendida con la pésima situación laboral que existe en el país a tal punto de desgastar la estabilidad emocional de las personas.

La esposa de Mario Hart recalcó que la vida nadie la tiene fácil ni peruanos ni extranjeros por lo que recalcó su admiración por todos aquellos que se buscan en pan diario lejos de casa y de sus familaires.

La modelo y madre de familia Korina Rivadeneira usó su cuenta oficial de Instagram para evidenciar su preocupación y descontento con la situación económica del país, y es que al parecer la influencer ha caído en cuenta los esfuerzos diarios de miles de personas que no cuentan con las facilidades para poder llevar una vida acomodada.

Korina compartió una historia donde contó que lamenta mucho la situación de los taxistas quienes no solo deben lidiar con el tráfico infernal de Lima sino que a causa de ello deben estar largas horas alejados de sus familias.

Declaraciones de Korina en redes

"No puedo evitar pensar en los taxistas o choferes de bus etc. En lo solos que deben sentirse aún estando siempre acompañados (...) Se deben pasar todo el día en la calle y llegar a altas horas con poquísimo tiempo para encontrarse y disfrutar de los suyos. Los admiro", escribió la modelo.

Sin embargo, eso no fue todo ya que la influencer se mostró bastante preocupada por la estabilidad emocional de los taxistas quienes algunos de ellos aseguraron preferir la muerte que seguir trabajando,

Finalmente, la modelo pidió empatía para todas las personas que trabajan sin descanso y quienes muchos de ellos ya tienen problemas personales encima con los que tienen que lidiar a diario por lo que hizo un llamado a sus seguidores de regalar sonrisas a estas personas que solo buscan seguir viviendo con lo necesario.

Actualmente, Korina hace apariciones esporádicas en televisión y mantiene su trabajo como influencer con diversas marcas conocidas.

La modelo Korina Rivadeneira denunció mediante sus redes sociales que podría ser víctima de fraude luego que un grupo de delincuentes hicieran una migración de su número de celular a otra operadora sin su consentimiento. Además, dijo estar temerosa de las consecuencias y por tanto, cerró sus cuentas bancarias.

La influencer venezolana está alejada de la televisión hace varios años, pero nos mantiene actualizados sobre su vida mediante su cuenta oficial de Instagram, y fue allí donde comunicó que estuvo sin servicio de telefonía durante varios días, por lo que decidió ir a su operador y recibió una lamentable noticia.

"Tengo 7 días con mi teléfono sin servicio y me pareció super raro y resulta que fui a mi operador, me dijeron que hice una portabilidad y jamás hice eso. Fui al otro operador donde supuestamente estaba mi teléfono, mi línea nueva y me dijeron que efectivamente había hecho una portabilidad y pregunté cómo había sido posible si yo no lo hice", contó mediante historias.