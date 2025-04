Kurt Villavicencio explota contra Dina Boluarte tras mensaje en plena crisis de inseguridad: "Se lava las manos"

La presidenta Dina Boluarte se pronunció sobre este jueves sobre la crisis de inseguridad ciudadana en el país, asegurando que no era responsabilidad de su gobierno y que la situación había escalado durante las últimas cuatro décadas. Estas declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron duras críticas, entre ellas la del conductor de televisión Kurt Villavicencio.

En la reciente emisión de "Todo se Filtra", Kurt Villavicencio no dudó en expresar su desacuerdo con las palabras de la presidenta. Según el conductor, Dina Boluarte estaría evitando asumir sus responsabilidades como máxima autoridad del país.

El conductor también resaltó que Boluarte no estaría tomando decisiones firmes para revertir la situación de inseguridad. Según Villavicencio, la presidenta minimiza la gravedad del problema y echa la culpa a gobiernos pasados.

"Ella minimiza toda esta situación, le echa la culpa a los gobiernos de antaño de hace más de dos décadas lo que estamos viviendo. La señora no se ha puesto los pantalones para nada y eso es lo que estamos sufriendo en este momento", agregó.

En su intervención durante la sesión del 'Cuarto de Guerra', la presidenta Boluarte explicó que el país está enfrentando los efectos del "terrorismo urbano" y pidió al Congreso debatir una ley que lo catalogue como tal. La mandataria destacó que, aunque su gobierno está tomando acciones para capturar a los delincuentes, la criminalidad es un problema que no se originó en su mandato ni se resolverá en corto plazo.

"En dos años y meses de gobierno de la presidenta Boluarte, no vamos a poder solucionar lo que no se ha solucionado en más de veinte, treinta, cuarenta años. No es la responsabilidad de la presidenta Boluarte, ni solamente de este Ejecutivo. Este gobierno está dando respuestas firmes, de decisiones políticas firmes", afirmó.