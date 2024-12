La inédita llamada de Isabel Pantoja donde se desahogó sobre su hija Chabelita: "Estoy cansada de ser su títere"

La relación entre Isabel Pantoja e Isa Pantoja, también conocida como Chabelita, sigue siendo un tema muy comentado, especialmente tras las recientes declaraciones de la hija de la tonadillera. En un revelador mensaje de 2018, que ha sido divulgado por Aneth, ex amiga de Isa, Isabel compartió sus sentimientos de frustración y cansancio hacia su hija.

Isabel Pantoja se desahogó sobre su hija Isa Pantoja

Según Aneth, la conversación con Isabel Pantoja tuvo lugar tras una fuerte pelea entre madre e hija. En ese entonces, Isa había solicitado un favor a su madre relacionado con el cuidado de su hijo, pero la cantante se negó. Fue en esta charla que Isabel expresó sus sentimientos más profundos.

"La fría es ella, muy fría. Ella no es cariñosa conmigo y a mí ya no me sale", confesó Isabel en un tono resignado. La llamada muestra el malestar de la tonadillera, quien sentía que su esfuerzo por mantener una buena relación con Isa ya no tenía sentido.

Isabel no solo se quejaba de la falta de cariño de su hija, sino que también dejó claro que no estaba dispuesta a seguir siendo tratada como una "segunda opción".

"Yo soy su madre por encima de todo. Y yo tengo que ser igual de fría. No le importo nada. Estoy cansada de ser su títere. No quiero tener nada con ella, no me merece la pena", dijo Isabel Pantoja.

Estas palabras muestran la decepción y el dolor que Isabel sentía, y la necesidad de alejarse para no seguir sufriendo. Aneth, al compartir estos detalles, subraya que, aunque las palabras de Isabel no invalidan el dolor de Isa, sí ofrecen una nueva perspectiva sobre lo que sucedía entre ambas.

"La verdad es una y esto no invalida el dolor de Isa", afirmó Aneth, tratando de ser justa con ambos lados.

Las declaraciones de Chabelita sobre su madre adoptiva

En este sentido, Isa Pantoja ha dejado claro que, a pesar de los conflictos con su madre, ha decidido compartir su propia versión de la historia. En su reciente participación en ¡De Viernes!, la colaboradora de televisión relató su difícil infancia y cómo los desacuerdos con su madre afectaron su relación. Isa también mencionó el dolor que aún siente por los episodios oscuros de su vida, como el incidente de la manguera y otros momentos difíciles que aún la atormentan.

Aunque en varias ocasiones Isa ha expresado su deseo de tener una relación más cercana con su madre, también ha dejado claro que no espera que Isabel se acerque a ella. Recientemente, la joven mencionó que no cree que su madre le dé una felicitación por su embarazo, y que si lo hiciera, sería toda una sorpresa.

"Yo no lo espero para nada. Supongo que se alegrará por mí, pero no me lo ha dicho", comentó Isa, mostrando cómo la indiferencia de su madre ha marcado sus expectativas.

El distanciamiento entre madre e hija parece ser cada vez más profundo, y cada uno de los dos ha seguido su camino, con Isabel luchando con el resentimiento y Isa tratando de sanar las heridas del pasado. Sin embargo, la verdad detrás de este complejo vínculo se sigue revelando poco a poco.

La relación entre Isabel e Isa sigue siendo un tema complicado, y aunque ambas han expresado su dolor, el acercamiento parece estar lejos de ser una realidad. Las palabras de Isabel Pantoja, compartidas por Aneth, ofrecen una visión diferente sobre lo que ha sido su relación con su hija. Mientras tanto, Isa Pantoja sigue adelante, buscando cerrar un capítulo doloroso de su vida.