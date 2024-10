La Uchulú regresa a Perú tras cirugía de reasignación de sexo en Tailandia: "Tengo muchas sorpresas"

La Uchulu generó revuelo hace unos días al someterse a una cirugía de resignación de sexo en Tailandia. Sin embargo, le influencer ya se encuentra nuevamente en Perú y apenas piso suelo nacional puso manos a la obra en sus nuevos proyectos junto a otros creadora de contenido.

¿La Uchulú tiene nuevo galán?

La ex integrante de 'El Reventonazo de la Chola' inició sus actividades ayer sábado, 5 de octubre, pidiendo a sus seguidores estar muy atentos a sus redes sociales ya que iba a encontrarse con personas especiales para hacer una Transmisión en vivo.

"El día de hoy les tengo muchas sorpresas, así que atentos a mis redes sociales porque estaré compartiendo absolutamente todo (...) conocer personitas especiales. Stream a las 7 en un canal que ya les estaré compartiendo", narró muy emocionada por el encuentro.

Horas más tarde, la Uchulú mostró un video en el que iba camino a lo que denominó una "cita", generan expectativa en sus seguidores ya que hasta el momento no se le había conocido a un novio. Sin embargo, un poco más tarde se confirmó que era una cita de trabajo ya que las personas especiales eran otros creadores de contenido con los que hizo un stream.

Es así que, la Uchulú se ha convertido en una de las figuras más resaltantes en redes sociales y tras realizarse una cirugía de resignación de sexo volvió al Perú para retomar sus actividades junto a otros influencer y streamers.

¿La Uchulú está en quiebra?

Luego de su exitosa operación en Tailandia, la tiktoker Uchulú reveló que su economía se ha visto afectada por la exorbitante suma de dinero que gastó en su intervención quirúrgica.

Ante ello, la creadora de contenido enfatizó que necesita llegar a Perú para trabajar rápidamente, pues dejó en claro que no ha recibido ayuda de terceros para lograr su ansiado sueño.

"Este viaje me ha dejado seca, seca, porque no hay patrocinadores, la única que se ha patrocinado solita este viaje he sido yo, pues estaré llegando a Perú el viernes por la noche y tengo el día sábado un día repleto de trabajo", expresó.

"No tengo pestañas, el cabello lo tengo reseco, la piel la tengo reseca, ¿alguien querrá trabajar conmigo por canje? Pidiendo canje, porque aún no llega el viejito millonario que la adivina me dijo que va a venir", mencionó.