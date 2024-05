¡Le da con palo! Magaly arremete contra Ely Yutronic: "Me hubiera gustado tener el don de la bataclanería"

Magaly Medina respondió con todo y sin filtro a las recientes declaraciones de Ely Yutronic para el programa de 'Día D' donde aseveró que consideró el informe de la popular 'Urraca' como un golpe bajo al recordar su pasado.

La conductora de espectáculos recalcó que uno no se debe olvidar de su pasado para sentirse orgulloso del lugar donde se encuentra ahora y no dudó en recordar sus inicios antes de ser una de las personas más influyentes del mundo de la farándula.

Se la tiene jurada

Magaly Medina le dedicó unos minutos de su programa para responderle a Ely Yutronic y es que según la periodista la ahora conductora de noticias se avergüenza de su pasado a diferencia de ella quien recordó todo lo que tuvo que pasar para hoy tener una trayectoria reconocida.

La popular 'Urraca' recordó que a pesar de no haber terminado su carrera por falta de recursos económicos logró hacerse un espacio en el mundo de las comunicaciones con mucho esfuerzo y desde abajo para poder mantener a su hijo, incluso recalcó que le hubiera gustado tener las curvas para dedicarse a la bataclanería y así poder juntar más dinero para su familia.

"Yo no me averguezo de mi pasado. No toda la vida he sido quien soy. No pude terminar mi carrera, ya me hubiera gustado tener el don de la bataclanería para ganarme unos centavos más y poder mantener a mi hijo recién nacido y terminar mi carrera. No pude", dijo Magaly.

La conductora recordó que su padre ya no tenía los medios para solventar los gastos de su hijo como los de ella por lo que tuvo que encontrar la manera de cubrir las necesidades básicas de su pequeño en esa época.

Asimismo, Magaly afirmó que considera que se esforzó por llegar hasta donde está ahora y no se avergüenza de todo lo que tuvo que pasar para sacar adelante a su hijo y con el tiempo formar una trayectoria que ha sido reconocida a nivel nacional e internacional.

"Aprendí la carrera desde muy chiquita, desde esa primera práctica creo que demostré ser periodista y soy autodidacta. Yo no me averguenzo haber elegido comprar la leche de mi hijo para que no se muera de inanición a terminar mi carrera. Me faltó solo un semestre para terminar, pero no lo pude hacer porque no tenía plata y no me avergüenzo", concluyó la urraca.

Cabe resaltar que Ely respondió en contra de Magaly ya que consideró una falta de respeto que le recuerden su época de modelo, anfitriona aseverando que quiere ser recordada por lo que logró no por lo que hizo años atrás.

Pamela Vértiz defiende a Ely Yutronic y "parcha" a Magaly

Luego del informe de Magaly Medina sobre Ely Yutronic, donde expone todo su pasado casi oculto, diversas opiniones se han tejido al respecto. Para la "Urraca", en las imágenes que mostró no existe nada de malo, ya que "parte de quien somos ahora se forma mediante el pasado que hemos tenido que pasar".

Sin embargo, muchos otros la han criticado duramente al indicar que fue totalmente innecesario sacar a relucir el pasado de Ely Yutronic. Incluso, diversos cibernautas han señalado que la esposa de Alfredo Zambrano le tendría envidia a su compañera de canal y tras todo esto, Pamela Vértiz, conductora de "Día D", también sacó cara por su colega. "¿Sabes lo que significa el término sororidad? Sorority en inglés. Sororidad es mostrarnos solidarias con nuestro género. En un país tan machista, en un país donde la violencia sistemática contra la mujer casi que está normalizada", expresó muy indignada Pamela Vértiz.

Asimismo, le mandó un claro mensaje a Magaly Medina, quien muchas veces critica a las figuras del espectáculo por su manera de vestir o por si tienen algunos "kilitos de más". Para Pamela Vértiz, este tipo de "violencia en contra de la mujer" tiene que parar, más aún viniendo de una mujer.

Pamela Vértiz ¿le manda indirecta a alguien de su canal luego del reportaje a Ely Yutronic en #DíaD?: "Antes de sentarnos en el escritorio del gran juez a señalar, entender las circunstancias. Nuestro pasado no nos define. No nos sumemos al machismo con esos prejuicios". 👇🏼 pic.twitter.com/xbrZRfYLNm — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) May 20, 2024

"Los casos más graves, los que llegan a la televisión y se colocan bajo los reflectores, los feminicidios, los maltratos, la mujer masacrada que termina hospitalizada, si es que ya no la mataron. Pero esa microviolencia a la que se suman muchas mujeres por formación o deformación. Juzgarnos entre nosotras por cómo te vestiste" , mencionó.