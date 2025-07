¡Le da su bendición! Juan Ichazo revela que Johana Cubillas tendría nueva pareja: "Felices los 4"

¡Tremendo! Juan Ichazo, pareja de Macarena Vélez, sorprendió al exponer al nuevo 'saliente' de su ex pareja y madre de sus hijos, Johana Cubillas. El exfutbolista no se guardó nada y lanzó un comentario al puro estilo de Maluma, pues dijo que están "felices los 4".

Juan Ichazo sobre nuevo 'saliente' de Johana Cubillas

Juan Ichazo, pareja de Macarena Vélez, impactó con sus últimos comentarios sobre su expareja Johana Cubillas. El chico reality no solo bromeó sobre el supuesto nuevo romance de la 'Nena', sino que hasta se animó a decir que ahora son "felices los 4", haciendo referencia a la famosa canción de Maluma.

Todo empezó cuando el mismo Juan publicó en redes una foto de Johana y su supuesto saliente, de espaldas, sentados en una mesa.

En la historia escribió: "Ampay. ¿El nuevo novio de la Nena Cubillas?". La imagen que tenía un círculo rojo señalando al supuesto saliente, rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Por ello, Juan Ichazo fue entrevistado por el programa "América Hoy" sobre su relación con Macarena Vélez y cómo está su trato con Johana, la madre de su hija. De manera inesperada, soltó tremenda frase al referirse al nuevo acompañante de su ex.

"Se escucharon las plegarias después de tanto rezo. No, bueno, ahí parece que está conociendo a alguien, así que estamos contentos. Pero ahora se sumó un integrante más, así que felices los 4 con la canción de Maluma, ¿no?", comentó entre risas.

¿Quién es el misterioso amigo de Johana? La identidad del joven no quedó en secreto por mucho tiempo. Johana Cubillas, a través de sus historias de Instagram, compartió un video donde aparece animando a un chico mientras juega tenis.

La 'Nena' lo etiquetó como Chicho Vassallo y puso: "Siempre haciéndole barra a este guapote", junto a un corazón negro.

Macarena está sorprendida para bien, según Juan

Por otro lado, la reportera no perdió la oportunidad de preguntarle a Juan cómo tomó Macarena Vélez esta situación. Según él, su actual pareja también está sorprendida, pero de manera positiva.

"Sí, sorprendida, pero para bien, contenta. Se llevan bien, se escriben. El otro día estaban ahí sentadas en el parque hablando de mí, me estaban dando taca taca taca. Yo no entiendo nada todavía", dijo Juan entre risas.

Incluso Juan Ichazo no descartó que en el futuro Johana Cubillas y Macarena Vélez puedan llegar a ser grandes amigas.

"Mira, Johana está tan loca y Macarena es tan buena, que puede ser. De hecho, Johana ya nos pidió salir un par de veces", reveló.

Aunque las bromas de Juan no pararon, Johana no se quedó callada. Tras escuchar las declaraciones de su ex, la empresaria llamó en vivo al programa de América Televisión para aclarar que Chicho solo es su amigo. Además, le pidió a Juan que sea más cuidadoso con sus comentarios, pues tienen una hija que puede escuchar esas bromas fuera de lugar.

Por ahora, el supuesto romance de Johana sigue siendo solo un rumor. Mientras tanto, Juan Ichazo asegura que mantiene una buena relación con Johana Cubillas y Macarena Vélez por el bienestar de sus hijos. ¿Será que pronto los veremos a todos juntos en una salida familiar? Solo el tiempo lo dirá.