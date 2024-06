Leslie Shaw revela lo que sufrió al inicio de su carrera como una artista femenina: "Eres un pedazo de carne"

La cantante Leslie Shaw se ha convertido en una artista internacional, convirtiéndose en una gran representante de la música peruana. La joven ha colaborado con reconocidas figuras de la música mundial como Thalía. Ahora, decidió hablar sobre su experiencia en al industria musical como una artista femenina.

Leslie Shaw estuvo en una entrevista donde comentó cómo era al inicio de su carrera musical. Como una artista femenina tuvo varios problemas dentro de la industria musical por los estereotipos. Es así como decide contar su experiencia contando que se llegó a perder.

"Me ha pasado que soy la chica sexy, entonces solamente puedes hablar de sexo y no puede hablar de cosas más inteligentes. Eres la chica sexy que sale en bikini, eres un pedazo de carne. Empecé a sentir mucho cuando fui ya creciendo y me dejé llevar en algún momento de mi carrera porque era una niña y porque simplemente yo quería vivir de la música, no me importaba nada, confié mucho", cuenta,