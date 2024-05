Macarena Vélez hace mea culpa tras revelar la joya que le regaló Said Palao: "No debí decir quién me lo dio"

Macarena Vélez decidió de una vez por todas aclarar todo lo que se ha venido diciendo sobre ella desde que anunció en el programa de 'América Hoy' que todavía usa y conserva una joya que le regaló Said Palao.

La modelo usó su Instagram para hacer su descargo y recalcar que tal vez cometió un error que pudo haber evitado todo el escándalo mediático pese a ello aseguró que no dejará de usar el collar.

Lamenta el escándalo

Macarena Vélez decidió nuevamente pronunciarse sobre sus polémicas declaraciones donde confiesa usar un collar de oro que le regaló Said Palao, sin embargo, afirmó que jamás pensó crear tanto escándalo con sus palabras.

La ex chica reality aclaró que así como el le obsequió el collar tiene regalos de otros exs y no necesariamente se tienen que enfocar en Said quien está próximo a casarse con Alejandra Baigorria.

Además, aseguró que no sabe bien si hizo bien o mal en hablar del regalo de Said Palao en el programa de Ethel Pozo. "Quizá si no estuvo bien... no sé si estuvo bien o mal cuando mencioné lo del collar, pero de verdad que no tiene importancia porque el collar lo he usado...", dijo la modelo.

En ese sentido, reveló la historia del collar. "Llegó un día especial y esta persona me pidió que quería ese regalo, yo le mandé hacer algo que él quería, súper chévere, mostro, y cuando llegó mi día también quería y básicamente fue un intercambio de regalos, tanto lo que él pidió como lo mío", explicó Macarena Vélez.

Declaraciones de Macarena en sus redes

Por otro lado, reveló que lamenta que vinculen sus videos de tiktok con Said ya que ella siempre se ha destacado por realizar diversos trends de moda y esta no habría sido la excepción.

"A mí me encanta hacer trends, bailar, cositas con música, pero todo lo quieren vincular a eso. Nunca fue con una mala intención, nunca pensé que se iba hacer tan grande algo así. Yo de verdad les deseo de todo corazón a todas las personas que han pasado por mi vida lo mejor para sus vidas, que sean muy felices, como yo también lo deseo para la mía", concluyó Maca.

Pese a todo el escándalo provocado la modelo seguirá usando la joya que le regaló el deportista pues considera que ya no tiene ningún significado sentimental y pasó a ser solo un accesorio más.

Alejandra Baigorria resta importancia a indirectas de Macarena Vélez

Alejandra Baigorria no se quedó callada y respondió a las declaraciones de Macarena Vélez, quien recientemente reveló que aún usa una cadena de oro que le regaló Said Palao. La empresaria y futura esposa de Said habló para las cámaras de "Amor y Fuego" y dejó claro que no le interesa lo que diga la ex de su novio.

Cuando le preguntaron sobre el comentario de Macarena, Alejandra fue directa. "Ninguna, ¿qué voy a opinar? De cosas irrelevantes no opino, estoy demasiado ocupada en mis negocios, en mis cosas, en mi matrimonio, para preocuparme por cosas irrelevantes", dijo. Alejandra dejó claro que está enfocada en su boda con Said Palao y no tiene tiempo para dramas.

Alejandra también insinuó que Macarena solo busca llamar la atención. "Las cosas se toman de quién viene y de cómo viene. Tú sabes cómo es el negocio de la televisión, si ya no estás en un programa, qué hacen algunos, en vez de tener sus empresas, tienen que buscar la forma de figurar, chévere, yo tengo otra forma", agregó la 'Gringa de Gamarra'. Con esto, Alejandra dio a entender que Macarena está intentando mantenerse en el ojo público.

Preparativos de boda. Alejandra y Said están ocupados con los preparativos de su boda, después de más de tres años de relación. La empresaria de Gamarra está emocionada y enfocada en este importante evento, dejando en segundo plano los comentarios de otras personas.