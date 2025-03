Magaly afirma que amistad entre Cueva y Farfán llegó a su fin tras Melissa Klug: "Algo se rompió"

En el programa de 'Magaly TV La Firme', la conductora dio su opinión acerca del fin de la amistad entre Christian Cueva y Jefferson Farfán. Esto a causa de las declaraciones de Pamela López, donde muestra los chats que tuvo el 'Aladino' con la madre de los hijos de la 'Foquita'.

Luego de las declaraciones de Pamela López afirmando que Christian Cueva le contó que tuvo relaciones sexuales con Melissa Klug, Magaly Medina quedó sorprendida por la pregunta directa. Ante ello, opinó también sobre los adjetivos que le ponía el 'Aladino' a su supuesto 'amigo', con quién compartió muchos momentos en la selección peruana y encima estuvo en su podcast.

Según comenta Magaly Medina, la amistad entre hombres es más fuerte que las mujeres y entre sus ex no se deberían meter por temas de códigos de hermandad, pero que igual habría sucedido por lo que dijo Pamela López.

Ahora, la conductora ha notado que tanto Jefferson Farfán y Christian Cueva no se han visto juntos desde que salió lo de Melissa Klug, ni se han mandado mensaje en redes como antes. Afirmando así que la amistad entre ellos habría acabado.

"Después que Pamela López me da la entrevista, cuenta eso, Cueva y Farfán no han vuelto hacer vistos juntos, en el podcast, no han vuelto a mandarse mensajitos cariñosos y amorosas en las redes sociales. Después de eso algo se rompió en esa mi amistad, después de esto, esa distancia seguirá bastante amplia. Que su mejor amigo en privado lo llame 'agrandado', esos no son amigos, gente que finalmente te resulta envidiando", comenta finalmente.