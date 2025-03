Magaly celebra su cumpleaños 62 sintiéndose muy orgullosa de su edad: "No puedo negarlo"

Magaly Medina está de cumpleaños hoy y celebra sus 62 años con entusiasmo. La conductora de televisión compartió en su cuenta de Instagram un divertido video en el que demuestra estar orgullosa de su edad. Sus seguidores no tardaron en felicitarla y destacar su actitud positiva.

En el video, Magaly aparece recibiendo globos con números de distintas edades, como 30, 40 y 43. Sin embargo, ella los rechaza con humor y finalmente se muestra feliz sosteniendo los globos que marcan sus 62 años. Su publicación generó miles de reacciones en redes sociales.

Además, la conductora de "Magaly TV: La Firme" realizó otro video en el que sopla las velas de su torta de cumpleaños. La particularidad de este pastel es que tenía brillantina, lo que provocó que el ambiente se llenara de destellos. Esta tendencia se ha vuelto muy popular en redes sociales.

Junto con el video, Magaly expresó su sentir sobre cumplir un año más de vida. En un emotivo mensaje, destacó su amor por la vida y su manera de celebrar cada día. También mencionó que no suele gustarle hacer fiestas de cumpleaños, pero que disfruta creando momentos inolvidables.

"Amo la vida, no puedo negarlo. Aún en los días grises, aún en los días sin sol, aún en las madrugadas de insomnio. Debe ser por eso que no me gustan las fiestas de cumpleaños, porque me recuerdan que el tiempo no se puede detener", escribió.