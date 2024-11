Magaly critica a Greissy por querer tener un hijo con Randol: "Ni siquiera puede con sus 3 hijos ahora"

Magaly Medina fue muy dura al criticar a Greissy Ortega por expresar su deseo de tener un hijo con su actual novio, Randol Pastor. La conductora de televisión aseguró que la colombiana no está en condiciones de tener un hijo más, ya que apenas puede criar a los tres pequeños que ya tiene.

Hace unos días, la hermana de Milena Zárate conversó con un diario local y anunció que próximamente podría convertirse en madre, ya que ha considerado la posibilidad de concebir un bebé con Randol.

No obstante, Magaly Medina refutó la idea, alegando que la colombiana apenas puede mantener a los tres hijos que tiene con Ítalo Villaseca. Recordemos que hace poco Greissy fue echada de un cuarto junto a sus hijos por no pagar el alquiler.

La colombiana, quien actualmente está viviendo en la casa de los padres de su novio, compartió una serie de historias en Instagram donde explica que la situación que atraviesa actualmente es solo un capítulo más en su vida.

"Todas las veces en las que siento que no puedo más, recuerdo que he estado en otras situaciones similares o peores y logré salir de eso, y esta vez no será la excepción. Me levantaré y brillaré como siempre lo he hecho. Vendrán tiempos y momentos mejores", escribió al inicio.