Magaly defiende a Jessica Newton y rechaza entrevista a Carlos Morales: "Me parecería terrible"

Luego de que Carlos Morales salió a despotricar contra Jessica Newton por varios problemas de bienes y sus hijos en común, Magaly Medina no dudo en pronunciarse. Es así como la 'urraca' cuenta todo lo que ella ha sido testigo cuando tuvo una relación cercana con la familia de la modelo.

En el programa de 'Magaly TV La Firme', la conductora de televisión afirmó que mientras duró su amistad de muchos años con Jessica Newton, pudo ser testigo de la familia amorosa que tiene con su esposo Fernando Sánchez de La Madrid y sus hijos. Además, de que fue la decisión de los tres hijos que tuvo con Carlos Morales, de cambiarse de apellido por la persona quién los crío.

"Mi relación con Jessica Newton se rompió, pero como dije he sido cercana a ella, a sus hijos, al hogar que tiene con Fernando Sánchez de La Madrid, que es un hombre caballero a carta cabal. Algo que debo decir porque vi, nadie me lo contó. Esos chicos adoran a Fernando, ellos establecieron una relación de mucha unión y cariño. Cuando tenían desestabilización emocional decidieron apartarse de su padre biológico" , expresó la 'urraca'.

Así mismo, Magaly afirmó que Carlos Morales quiso aprovecharse de que ya no tiene una amistad con Jessica Newton para ingresar a su programa por medio de una entrevista. Ante esto, se negó rotundamente ya que conoce que lo dicho por él, sería una verdad a medias para empatizar con electores para las próximas elecciones presidenciales.

"A mi me escribió la jefa de prensa de Carlos Morales a mi celular privado para decirme que él quería darme una entrevista en la televisión, ni siquiera he contestado porque me parecería terrible, pese a que yo podía aprovecharme de eso. No me provoca que este señor se siente en mi set a decir lo que ha dicho libremente en ese podcast, donde su compañero de partido que no lo ha cuestionado y le ha dejado limpiarse", expresó durante su programa de TV.