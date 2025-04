Magaly desaprueba el vestido de María Pía en la boda de Alejandra Baigorria: "No me gustó"

Magaly Medina sorprendió a sus seguidores al lanzar una inesperada crítica hacia su amiga María Pía Copello. En la reciente edición de Magaly TV, la firme, la conductora analizó, junto al estilista Koky Belaunde, los looks de las celebridades que asistieron a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. La atención se centró en María Pía, cuyo vestido no fue del agrado de Magaly, pese a la cercanía que ambas mantienen desde hace años.

¿Se acabó la amistad de Magaly y María Pía?

La conductora, conocida por no tener filtros a la hora de opinar, dejó clara su desaprobación con el vestido que usó María Pía, señalando que no favorecía su figura. Esto causó sorpresa entre los televidentes, ya que Magaly siempre ha elogiado el estilo y buen gusto de la conductora de Mande Quien Mande. Para muchos, fue inesperado que criticara públicamente a una de sus grandes amigas.

"A mi amiga María Pía la han criticado, le han dicho que ese color no le favorece, que el vestido no le forma la cintura. Ella es guapa y tiene un súper cuerpo, pero no sé qué pasó. A mí tampoco me gustó el vestido", dijo Magaly.

Durante la crítica, Magaly comentó que el vestido no resaltaba la figura de María Pía, a pesar de que la considera una mujer atractiva y con un cuerpo estilizado. También mencionó que el diseño del outfit no ayudaba a destacar la cintura ni las curvas naturales de la exanimadora infantil. Su opinión fue directa y sin suavizar palabras, como suele ser su estilo.

"Ella es delgada, tiene un lindo cuerpo, un bonito trasero y se le forma la cintura, pero me hubiera gustado que este vestido fuera largo, más ceñido y que la resaltara", agregó.

Koky Belaunde elogia el look de Vania Bludau

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, no solo se convirtió en uno de los eventos más comentados del año, sino también en una vitrina para analizar los atuendos de sus invitados. La presencia de varias figuras públicas atrajo la atención de los medios, y el estilista Koky Belaúnde no dejó pasar la oportunidad de comentar sobre los looks, sorprendiendo con sus opiniones, especialmente sobre Vania Bludau.

En una reciente edición de 'Magaly TV: La Firme', Koky Belaúnde fue invitado para opinar sobre los estilos que lucieron los asistentes al matrimonio de Alejandra Baigorria. Durante su intervención, el estilista criticó con severidad a varios invitados, asegurando que muchos de los atuendos fueron inapropiados para la ocasión.

"Hay muchos diseñadores que quisieran coserle a estas chicas que son influencers pero no les dan, lamentablemente ellas tienen otro tipos de ideas de opinión y deja mucho que desear", comentó Koky.

Es así que, la crítica de Magaly Medina generó sorpresa por tratarse de su amiga cercana. Aunque reconoció la belleza de María Pía, desaprobó su elección de vestido. El comentario encendió las redes y dejó abierta la incógnita sobre si afectará su sólida relación de amistad.