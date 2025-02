Magaly Medina sobre Tilsa Lozano como posible conductora en un nuevo programa de TV: "No sirve"

Durante los últimos días, Tilsa Lozano está de vuelta nuevamente a las pantallas de la televisión en un programa y hace poco, hizo su regreso a los escenarios. Ante ello, se estaría especulando sobre un nuevo programa de espectáculos donde la 'vengadora' formaría parte de la conducción, pero Magaly cree que no sería un éxito.

Magaly le da con palo a Tilsa Lozano como conductora

Durante una entrevista que compartió el tiktoker Joss de 'Show. pe', la conductora Magaly Medina fue consultada sobre el rumor de un nuevo programa de espectáculos que sería en el canal de Panamericana. Ante ello, la popular 'urraca' cree que Tilsa Lozano no sería una buena opción.

"Ay no lo creo, estaría bien locos los creativos de ese programa, los productores, si la ponen a ella. Ya ha fracasado rotundamente cuando la dejaron en el horario de 'Peluchín', fracasó y en el horario de la noche, fracasó", expresó.

En este nuevo programa, Tilsa Lozano estaría con Ric La Torre y la modelo Laura Spoya. Los tres conducirían un programa que estaría dedicado a rebotar las noticias que salgan del programa 'El Valor de la Verdad' de Beto Ortiz y Magaly Medina afirma que de igual forma 'la vengadora' no ayudaría.

"No van a vivir de la historias del 'Valor de la Verdad', es como las el 'medio día' dicen 'somos un programa familiar' y lo que hacen es puro espectáculo, ese programa se hizo para rebotar de 'El Gran Show' y al final, terminó siendo un programa de espectáculos (¿Le ves algún tipo de futuro?) No, ninguno. Laura tiene más posibilidades, pero (Tilsa) no sirve", añadió.

Sobre Tilsa Lozano

Actualmente, Tilsa Lozano estaría en medio de la polémica nuevamente tras la presunta infidelidad de su esposo Jackson Mora. Desde que se ventilaron las declaraciones de un exsocio acusando al boxeador de infiel, la artista decidió borrar sus fotos de sus redes sociales y mandar varios indirectas, donde estaría proclamando su soltería.

Como ha regresado a la televisión nuevamente, la estarían viendo la posibilidad de que la 'vengadora' ingrese como conductora de televisión nuevamente y esta vez al lado del tiktoker Ric de La Torre y la modelo Laura Spoya. Ante ese rumor, la conductora Magaly Medina no dudó en opinar y afirmó que la elección de Tilsa Lozano no sería una buena jugada y que no duraría si la contratan, debido a que ha tenido fracasos en años anteriores.