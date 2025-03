Magaly Medina tras muerte de Paul Flores: "Estoy harta de tener una mujer sin valentía en la presidencia"

El trágico asesinato de Paul Flores, vocalista de Armonía 10, en un ataque armado la madrugada del 16 de marzo ha generado conmoción en el mundo de la cumbia y en sus seguidores. En medio de la indignación, la conductora Magaly Medina no dudó en criticar duramente a las autoridades del país por la crisis de inseguridad que se vive actualmente.

Durante la reciente emisión de su programa "Magaly TV: La Firme", la conductora dedicó los primeros minutos para expresar su molestia por la falta de acción del Gobierno tras el asesinato del cantante. Medina afirmó que el sicariato se ha instalado en el país sin señales de retroceso, lo que pone en riesgo la vida de todos los ciudadanos.

"Todos, día a día, estamos expuestos a la delincuencia y a morirnos en cualquier momento, porque el sicariato se ha instalado en el país para no irse. Las bandas criminales están acá y no nos dejan, nos tienen a todos acogollados, a todo el país", declaró con visible indignación.

Además, lanzó duras críticas contra la presidenta Dina Boluarte, cuestionando su liderazgo y su falta de firmeza ante la crisis de inseguridad. Medina expresó su decepción por la gestión de la mandataria y afirmó que no representa a las mujeres con su desempeño en el cargo.

"Yo, como mujer, estoy harta de tener una mujer con tan poca valentía en el primer cargo del Estado. No puedo entender cómo la primera mujer que llegó a ser presidenta de este país no muestra lo que las mujeres somos capaces de hacer. A mí esa señora no me representa", sentenció