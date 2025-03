¡Sin filtros! Gigi Mitre tras muerte de Paul Flores: "Tenemos un gobierno deplorable, que da vergüenza"

El asesinato de Paul Flores, vocalista de Armonía 10, tras un ataque armado la madrugada del 16 de marzo ha conmocionado a la industria de la cumbia y a sus seguidores. En medio de la indignación, la conductora Gigi Mitre no dudó en criticar duramente al Gobierno y responsabilizar a las autoridades por la creciente inseguridad en el país.

Durante la emisión del programa Amor y Fuego, Gigi Mitre se pronunció sobre la muerte de Paul Flores y arremetió contra las autoridades peruanas, a quienes responsabilizó de permitir que la delincuencia se apodere del país.

"Esto es exclusiva responsabilidad de los incompetentes que tenemos como autoridades, porque no saben dónde están parados, porque no saben gestionar, porque no tienen los conocimientos, porque a muchos de ellos les conviene que el país esté en caos", expresó indignada.