Magaly y Mónica Cabrejos critican a John Kelvin por llamar 'error' tras agredir a Dalia Durán: "Es un delito"

En el último fin de semana, John Kelvin estuvo con Dalia Durán en el programa 'Esta Noche' donde conversaron sobre la agresión que realizó el cantante contra la madre de sus hijos. Es así como Magaly Medina y Mónica Cabrejos, no dudaron en criticarlos.

La psicoterapeuta Mónica Cabrejos estuvo en el programa de 'Esta Noche' con John Kelvin y Dalia Durán donde les habló duramente sobre el problema que tendrían. Hoy estuvo en el programa de 'Magaly TV La Firme' donde recalcó su posición.

Luego, la conductora Magaly Medina afirmó que ninguno de los involucrados quiere reconocer que el problema que tuvieron es muy grave. Además, que el cantante de cumbia afirma que respeta a las mujeres, pero sigue maltratando a más mujeres después de salir de la cárcel.

"Él dice 'yo respeto a las mujeres, yo amo a las mujeres', no las puedes respetar mientras las golpeas. Hay que acodarse que hace poco una de sus exnovias lo denunció", afirma la 'urraca'. Luego, Cabrejos agrega: "Nada sirve decir 'yo he cambiado, me he reinsertado a la sociedad', después que ha salido nuevamente reincidido".

Una frase que recuerda Magaly Medina de la entrevista a John Kelvin, es que el cantante menciona que la agresión por la cual fue a la cárcel lo llama 'error'. La conductora de TV lo critica por querer minorizar lo sucedido y junto a la psicoterapeuta señala fue un 'delito'.

"No es solamente decir 'yo he cometido un error', es un delito, hay que decir las palabras como son. No podemos ser endebles", menciona Mónica y Magaly agrega: "¿Por qué se tiene miedo a hablar la verdad? Esto es delito. No podemos decir 'borrón y cuenta nueva'. La gente tiene derecho a reinsertarse en la sociedad, pero todos hemos visto que este hombre, no".