Magaly responde a Ana Paula Consorte tras llamarla bruta: "escribe sonseras"

La polémica que ha desatado nuevamente Paolo Guerrero con su club César Vallejo ha rebotado en su pareja Ana Paula Consorte y diversos personajes del espectáculo que se vienen comiendo este pleito ajeno diciéndose de todo.

Esta vez Magaly Medina es parte de este daño colateral debido a toda esta polémica ya que Ana Paula Consorte no dudó en arremeter contra la conductora para salir en defensa del padre de sus hijos.

Magaly le dice de todo a Ana Paula Consorte

En el último programa de Magaly TV la firme en la conductora no fue ajena a las palabras que le dedicó a Paula Consorte en sus redes sociales.

La brasileña usó fuertes calificativos en contra de la periodista llamando la bruta por lo que la conductora hizo su respectivo descargo hacia la modelo con toda la información en mano que al parecer no maneja la brasileña.

Antes de responderle a la garota Magaly Medina se pronunció sobre el comunicado que compartió la Universidad César Vallejo tomándolo como base para responderle con todo a la pareja de Paolo Guerrero.

"Ana Paula Consorte malcriada toda la vida. No es diplomática con su suegra, ni su marido y menos va a ser con la Brunella. Creo que no la pasa, nunca la ha masticado", dijo inicialmente Magaly sobre el fuerte mensaje que también le escribió la brasileña a la rubia empresaria.

Seguidamente Magaly continuó leyendo el comunicado de la Vallejo enfatizando cada punto del mensaje para dejarla en claro Ana Paula Consorte lo equivocada que está de sus palabras.

"(...) A fin de no habernos afectados con penalidades contractuales ya ves Ana Paula si hay penalidad contractual", dijo la periodista confirmando que el propio club deportivo reveló que existe una multa de por medio.

Finalmente, la popular urraca recalcó que al parecer el club César Vallejo ya le puso las cartas sobre la mesa a Paolo Guerrero en caso quiera desistir de su contrato con el club.

Recordemos que esta no es la primera vez que el "Depredador" quiere finalizar su contrato de manera anticipada con la Vallejo, no se sabe si van a llegar a un acuerdo que no perjudique ninguna de las partes.

UCV y su contundente comunicado

Tras el conflicto mediático entre la UCV y Paolo Guerrero, el club trujillano decidió pronunciarse. El pasado sábado 14 de julio, durante el partido ante Alianza Lima, Paolo Guerrero se negó a cumplir una instrucción del entrenador Guillermo Salas, lo que desató un conflicto con la directiva del club. Según el comunicado de la UCV, Guerrero incumplió los reglamentos internos del club.

"Paolo Guerrero, quien al negarse a dar cumplimiento a una instrucción de nuestro DT, infringió los reglamentos internos relacionados al cumplimiento de sus obligaciones como trabajador", inicia el comunicado.





El comunicado también menciona que el club ha notificado a Guerrero para que presente su descargo y se pueda resolver la situación según lo establecido por el reglamento interno. Además, se deja en claro que el jugador ha manifestado su deseo de rescindir su contrato de manera unilateral.

"El jugador le ha comunicado a la directiva su intención de rescindir de manera unilateral su contrato, por lo que se le ha remitido las obligaciones correspondientes a fin de no vernos afectados con penalidades contractuales asumidas con los auspiciadores que confían en nuestro proyecto deportivo", añade el comunicado.

Paolo Guerrero viene recibiendo el apoyo incondicional de su pareja Ana Paula Consorte quien viene recibiendo todos los dardos a causa de esta polémica y es que la modelo ya se enfrentó a Magaly Medina y Brunella Horna quienes tuvieron fuertes palabras para el padre de sus hijos.