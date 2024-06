Magaly sorprende al revelar que usa provocativo escote para cautivar al público masculino: "Hay que lucir lo que hay"

Magaly Medina es una de las conductoras de televisión más reconocidas en el Perú y en la más reciente edición de su programa, confesó algo que causó risa entre su equipo de producción. La 'Urraca' reveló que estaba usando un provocativo escote para llamar la atención del público masculino.

Todo sucedió el último viernes 14 de junio, que la Selección Peruana jugó con El Salvador en camino a la Copa América. El partido se dio entre las 7:30 P.M. y 9:30 P.M., por lo que inmediatamente terminó, Magaly entró a conducir su espacio de espectáculos.

La presentadora comentó, entre risas, que no es fanática del fútbol pero que tiene dos poderosas razones para hacer que los hombres que estaban viendo el canal por el partido, se queden a ver su programa de farándula.

"A mí no me interesa el fútbol. Estoy segura de que si el programa no les interesa, estoy mostrando dos poderosas razones para que los hombres de la casa se queden mirando el programa ", indicó entre risas.

Fiel a su estilo, Magaly agregó que invierte mucho en su imagen personal y eso debe ser admirado.

"Si no les interesa el chisme, la información del espectáculo, bueno, por lo menos aprecien. La plata que me costó. Lo que hay que lucir, hay que lucir, no hay que ser egoísta", sentenció.

¿Magaly no se lleva con su suegra?

La conductora de 'Magaly TV, la firme' es muy activa en redes sociales y hace unos días quiso interactuar con sus seguidores publicando una caja de preguntas, donde un fanático le consultó sobre la relación que lleva con la madre de su esposo.

"Maga, ¿cómo te llevas con tu suegra? Respóndela", fue la consulta que el seguidor le dejó a la popular 'Urraca'.

Enseguida, Magaly utilizó un video de ella y su esposo, donde se muestran muy felices, para responder al cuestionamiento y afirmó que lleva una relación de mucho respeto con su suegra, además, aprovechó para resaltar el compromiso que tiene con Alfredo Zambrano.

"Es la madre de mi esposo y por tanto, la respeto. No se olviden que yo me case con él, y no con su familia", sentenció.

Es así que, Magaly confesó que lleva una buena relación con la madre de su esposo, mientras tanto mantiene un exitoso programa de espectáculos, en el que hace poco confesó que usó un escote provocador para captar la atención de los hombres.