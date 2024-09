Magdyel Ugaz presenta oficialmente a su novio con romántico video: "Conocerte cambió todo"

La querida actriz peruana Magdyel Ugaz, conocida por su papel de 'Teresita' en "Al fondo hay sitio", sorprendió a sus seguidores al presentar oficialmente a su novio en Instagram. Con un emotivo video acompañado de la canción Mi ángel de Ezio Oliva, la actriz dejó ver lo enamorada que está y cómo esta relación ha transformado su vida.

En el video, acompañado de la canción "Mi ángel" de Ezio Oliva, Magdyel comparte varios momentos felices junto a su pareja.

La actriz inició su mensaje con una frase de la canción: "Y a pesar de que yo no conocía tu nombre, yo te llamaba con el corazón".

Magdyel confesó cómo su novio ha cambiado su forma de ver el amor. "Somos tan distintos, y sin embargo, cada día me doy cuenta de lo cercanos que somos, de cómo veo en ti tanto de lo que siempre he querido para mi vida" , expresó emocionada.

Además, admitió que antes pensaba que el amor podía esperar, pero él cambió todo. "Durante mucho tiempo pensé que el amor podía esperar, que había otras prioridades que debían ocupar mi tiempo. Pero conocerte cambió todo. Me hiciste replantear lo que creía saber" , escribió.

La actriz finalizó su dedicatoria con unas palabras que reflejan lo que siente en este momento. " Ahora, caminar a tu lado, tomados de la mano, me hace sentir que no solo somos compañeros, sino un equipo que está empezando a construir algo tan hermoso" , concluyó.

Los fans reaccionan con alegría. Los seguidores de Magdyel no tardaron en mostrar su felicidad por esta noticia.

Muchos también se preguntan quién es el afortunado que ha conquistado el corazón de la actriz. Sin embargo, Magdyel ha decidido mantener en reserva la identidad de su pareja. Lo único que se sabe es que compartieron juntos la Maratón Rímac Lima 42k en junio de este año, donde ambos se veían muy felices.

No solo sus fans, sino también sus amigos del mundo del espectáculo, le enviaron sus mejores deseos. Mónica Sánchez, Francisca Aronsson y Karen Schwarz fueron algunas de las estrellas que la felicitaron.

Una nueva etapa en su vida. Magdyel, quien está por cumplir 40 años, parece estar viviendo uno de sus mejores momentos. Hace poco, en una entrevista con "Más espectáculos", confesó estar muy enamorada.

"Cupido me flechó, yo he decidido. Ya voy a cumplir 40 años en unas semanas y he decidido tomar las riendas de mi vida", señaló con una gran sonrisa.