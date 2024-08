Mamá de Emilio Jaime arremetió contra Luciana Fuster: "No hubo una buena relación"

En la primera presentación musical del cantante Emilio Jaime estuvo presente su madre como una de las fanáticas principales del artista y es que la señora Jessica recalcó que ama mucho a su hijo y siempre lo apoyará en cada proyecto que realice.

Fue el programa "Todo se filtra" que logró entrevistar a la madre de Jaime para preguntarle algunos detalles de su vida personal y no dudó en opinar sobre algunas de las ex parejas del ex chico reality.

Mamá de Emilio Jaime le baja el dedo a Luciana Fuster

Durante la presentación musical de Emilio Jaime la madre del artista de la señora Jessica se mostró agradecida con la prensa por haber asistido a este evento para cubrir la presentación de su hijo.

"Gracias por venir a la presentación de Emilio es uno de los shows más esperados para él es fruto de todo su trabajo. Emilio es el amor de mi vida, lo más bonito que pueda existir", dijo la progenitora de Emilio en un primer momento.

Por otro lado, la señora Jessica fue cuestionada sobre su relación con las ex parejas de su hijo y no dudó en resaltar la buena relación que tuvo con Flavia lagos a excepción de Luciana fuster para que no tuvo palabras positivas.

"De Flavia guardo muy bonitos recuerdos, es una chica espectacular, una niña muy buena, la llevo en mi corazón", dijo la madre de Emilio sin embargo sorprendió cuando le tocó referirse a Luciana Fuster: "A Luciana no La traté mucho y no hubo una buena relación con ella", confesó la señora Jessica evidenciando qué al parecer no fue una de sus preferidas.

Por otro lado, la madre de Emilio Jaime guarda las esperanzas de que su hijo finalmente puede enamorarse de una mujer buena que lo valore que lo cuide y que lo aliente en todos sus proyectos ya que no espera menos para su engreído.

"Me gustaría que Emilio se enamore yo creo que todo le va a llegar en el momento que le tenga que llegar. Tiene que ser una mujer que sea su cómplice, que se comprometa, que comprenda su ritmo de trabajo. Me gustaría que no sea del medio musical, me gustaría que sea de otro medio", recalcó.

Cabe recalcar que Emilio Jaime ha sido vinculado con la deportista Arianna Sanllehi luego de haber sido captados bastante cariñosos en sus redes sociales sin embargo hasta el momento el cantante no ha confirmado una relación como tal pero tampoco rechaza qué mantengan una bonita amistad que podría transformarse en algo mucho más serio.

"Por ahora solo hay amistad, es muy guapa, una amiga, nos divertimos, nos queremos mucho, la veo como una hermanita", dijo el artista.

Emilio Jaime se sincera sobre su amistad con Austin Palao

Una de las peleas más sonadas de la farándula peruana se dio hace varios años y los protagonistas fueron Emilio Jaime y Austin Palao. Ambos pasaron ser de mejores amigos a rivales y todo por un "lío de faldas". Esto hizo que los dos se dejaran de hablar por mucho tiempo, reconciliándose hace poco más de un año.

En una emisión del desaparecido programa "En Boca de Todos", Emilio Jaime compartió algunos detalles de su reconciliación con su gran amigo y señaló que trataría de cuidar su amistad "como oro". Además, el exintegrante de "Esto es Guerra" reveló que fue él mismo quien buscó a Austin Palao y tras una extensa conversación, sellaron su reconciliación.

Sin embargo, no todo sería color de rosa en su retomada amistad. En una conversación para un medio local, Emilio Jaime aseguró que pese al perdón que obtuvo por parte del hermano de Said Palao, la amistad, lamentablemente, ya no es como antes.

"A Austin no lo veo hace tiempo, me perdonó, pero no hablamos hace seis meses. Es difícil que la amistad sea como antes, si nos vemos nos vamos a saludar y todo se lo dejo al tiempo", señaló.

Emilio Jaime por el momento se mantiene enfocado en su carrera musical con el apoyo incondicional de su madre y personas que confían en su talento por lo que espera que el amor le llegue cuando sea momento.