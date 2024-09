Mamá de Ximena Hoyos revela cómo se enteró del tumor de su hija: "Hablé con Dios"

El 21 de julio del 2011 Ximena hoyos fue operada debido a un tumor que fue diagnosticado en su cerebro y que había puesto en riesgo su vida por lo que el apoyo incondicional de su familia fue pieza clave para que la modelo lograra superar estos momentos tan difíciles que le tocó vivir cuando apenas tenía 15 años.

Angie Pajares, la madre de la influencer relató en un podcast cómo fue el preciso momento en el que le informaron sobre el diagnóstico de su hija, y es que en ese entonces la madre de familia no sabía cómo contarle esta noticia a su engreída.

Se ha viralizado una entrevista en redes sociales que se le realizó hace poco a la señora Angie Pajares, madre de la modelo Ximena Hoyos.

Y es que la madre de familia contó cómo fue atravesar con el diagnóstico del tumor de su hija ya que en ese entonces sentía que su mundo se venía abajo, sin embargo, la fuerza de Ximena fue su soporte para darle a su hija todo el aliento que necesitaba.

Angie reveló que cuando le dieron el diagnóstico de Ximena se encontraba en pleno preparativo para realizarle el quinceañero a su hija pero no imaginó que una noticia pudiera cambiar sus planes de la noche a la mañana.

"En la clínica me dicen te hemos estado tratando de ubicar tienes que internar a tu hija ahorita urgente porque ella tiene hidrocefalia y la tenemos que operar de inmediato. Ella tiene un tumor y si no se le retira el tumor inmediatamente puede quedar ciega, está con la presión en el cerebro lo tiene inflamado tiene que ir ahorita internarla", fueron las palabras que escuchó del personal médico cuándo le entregó los resultados de la influencer .

A pesar de que Angie escuchó el diagnóstico de su hija decidió recabar toda la información posible de esta condición para tener varias opiniones y llegar a una conclusión para que su hija no esté más tiempo con este tumor en la cabeza pese a ello fue un difícil momento que tuvo que pasar ya que no se imaginaba una vida sin Ximena.

"Me puse a llorar en las escaleras ... Hablé con Dios porque yo soy una persona de fe no le dije dame fuerzas mira justo unas semanas antes había fallecido una amiga su hija por Cáncer ya había dejado de creer en Dios. Me enfoqué tanto en él que le dije mira si te tienes que llevar a mi hija y nunca voy a olvidar las palabras no te voy a reprochar tú sabes por qué esta prueba estamos pasando nosotros simplemente quiero que me des el camino y no perder la fe en ti", dijo Angie mientras intentaba asimilar el diagnóstico de su hija.