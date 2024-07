María Pía Copello revela dolorosos detalles de cuando se separó de Samuel Dyer: "Yo me quedé fría"

María Pía Copello, la popular conductora de televisión, sorprendió a todos al contar los detalles de su ruptura con Samuel Dyer, el padre de sus hijos. En una entrevista con Magaly Medina, María Pía abrió su corazón y explicó cómo fue esa dolorosa experiencia que la dejó devastada.

María Pía revela detalles de cuando se separó de Samuel Dyer

La conductora de televisión, María Pía Copello, abrió su corazón y compartió detalles cuando se separó de Samuel Dyer, el padre de sus hijos. María Pía y Samuel llevaban tres años de relación cuando todo se vino abajo. Durante una reunión con amigos, María Pía se enteró de la decisión de Samuel a través de una amiga.

" Él terminó la relación porque creo que se asustó. A mí me dice 'me voy a hacer un MBA en Estados Unidos', creo que por un año. No me dejó en libertad, pero no me decía cómo serían los planes. No le pedí casarnos, yo le dije '¿Cómo vamos a hacer? ¿Te voy a acompañar? ¿Tú vas a venir?'. Creo que él casi se atraganta, noté una actitud extraña, me dijo 'lo hablamos en Argentina'", confesó.

La revelación que lo cambió todo. La noticia de la ruptura llegó de la manera más inesperada. María Pía confesó que se enteró por una tercera persona la decisión de Samuel. Al parecer, su pareja había malinterpretado lo que le dijo y por eso ya no quiso estar con ella.

"El fin de semana alquilamos una casa en la playa con mis amigos. De pronto viene una amiga y me dice 'Oye, Samuel dice que ya no te quiere, que quiere terminar contigo'. Se había tomado sus tragos y creo que se le salió. Él se asustó, sintió que yo le hablaba de dar el siguiente paso. (...) Pero nunca le hablé de matrimonio. Me generó un resentimiento horrible. Yo me quedé fría, lo esperé afuera del baño y lo boté", relató María Pía.

Indignada por la situación, María Pía confrontó a Samuel y le dijo que no la iba a ridiculizar. Por ello, Dyer, resentido, se fue con un amigo y se regresaron a Lima. Después de eso, Copello no habló más de ello, pero Samuel sí, aunque no directamente. Él le escribió una carta diciéndole que no tenía las cosas claras. Ella no le contestó hasta que pasó un mes.

"No viajó nunca... Al mes lo llamé porque frecuentábamos los mismos sitios y no quería verlo con alguien o que él me vea con alguien. Seguro habrá imaginado que yo lo llamaba para regresar, me contestó su secretaria y él me devolvió la llamada, le agradecí por los tres años de relación bonita, quería ponerle punto final a la relación. Se cortó la llamada, me llamó pero ya no le contesté", explicó la conductora.

¿Cómo fue la separación y la reconciliación?

María Pía reveló cómo fue enfrentar esa situación tan dolorosa. Narró que tocó fondo, física y emocionalmente. Magaly Medina, que la estaba entrevistando, confirmó ello, afirmando que había adelgazado mucho y se le veía mal.

" Era un cadáver , mi hermana entraba al baño y dice que me veía verde. En ese momento yo pensaba que no sufría, estaba bien anímicamente, empecé a salir con gente. Creo que él sintió que me extrañaba de verdad, me escribió que se estaba yendo de viaje, que si quería encargarle algo...", recordó entre risas.

La reconciliación definitiva. Luego de tres meses, Samuel Dyer decidió buscarla. La primera vez que se vieron no mencionaron el tema. Pero después de encontrarse, María Pía lloró seis horas seguidas. En ese momento, sintió que algo estaba pasando. Después de varios intentos, Samuel logró reconquistar a María Pía.

"Cuando Samuel Dyer regresó, me buscó y dentro de mi corazón, presentía que ese día la buscaría. Llegó flaco, también era un cadáver. Salimos a dar una vuelta, le dije que me dejara en mi casa, cerré la puerta y lloré como seis horas seguidas, no podía calmarme. Ese fue el momento en el que me di cuenta que algo estaba pasando, él comenzó a insistir hasta que volvimos. Al tiempito me pidió y ya nos casamos como al año ", concluyó María Pía Copello.

Sin duda, María Pía Copello y Samuel Dyer han pasado por momentos difíciles, pero su amor logró superar los obstáculos. Después de la reconciliación, la pareja se casó y han construido una familia juntos. Esta experiencia les enseñó a valorar más su relación y a enfrentar juntos los desafíos.