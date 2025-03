Marina Gold anuncia su nuevo emprendimiento SOLO PARA CHICAS: "Quiero gente responsable"

Marina Gold sorprendió a sus seguidores al anunciar un nuevo emprendimiento. A través de sus redes sociales, la actriz de contenido para adultos informó que abrirá una agencia dirigida a mujeres interesadas en la industria de OnlyFans. Su iniciativa busca ofrecer apoyo y orientación a quienes deseen generar ingresos en esta plataforma.

El nuevo emprendimiento de Marina Gold

Durante una transmisión en vivo en Kick, la influencer explicó que su proyecto incluirá actividades didácticas y lecciones personalizadas. Su objetivo es ayudar a las participantes a desenvolverse en el contenido para adultos y maximizar sus ganancias. Aseguró que compartirá estrategias efectivas para que sus alumnas puedan alcanzar el éxito en el rubro.

Marina Gold enfatizó que busca chicas comprometidas y con ganas de superación. Explicó que su agencia está dirigida a personas responsables que realmente deseen trabajar en este negocio. Además, dejó claro que no existen restricciones de género y que las mujeres transgénero también pueden formar parte de su proyecto.

"Quiero anunciar a la comunidad peruana que estoy abriendo mi agencia de Only. Significa que voy a ayudar a otras chicas a que les vaya igual de bien que a mí, a través de un montón de servicios que voy a ofrecerles. Es la primera vez que lo hago", dijo Marina muy emocionada.

Reacciones de los internautas

El anuncio generó diversas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios lo tomaron como una broma. Sin embargo, la actriz confirmó la seriedad de su iniciativa al crear una cuenta en Instagram, donde ofrece más detalles sobre el proceso de inscripción y las condiciones para unirse a su agencia de OnlyFans.

¿Marina quiere ser madre?

La actriz de cine para adultos Marina Gold sorprendió con una inesperada confesión sobre su vida personal. Durante una entrevista con Ricardo Rondón en el programa "Contra el Tráfico", la influencer peruana reveló que no descarta la posibilidad de convertirse en madre, pero solo si encuentra a la persona indicada.

"Creo que es muy difícil. Realmente, no he encontrado a nadie que me llame la atención, así como para que yo diga 'puede ser mi pareja'. Simplemente, las personas con las que he tenido algún contacto ha sido corto", indicó,

Es así que, Marina Gold se suma a la lista de figuras del entretenimiento para adultos que buscan guiar a nuevas creadoras de contenido. Su experiencia en la industria la respalda, y ahora se ha propuesto compartir su conocimiento con mujeres que quieran emprender en este mundo. Su agencia promete convertirse en una opción atractiva para quienes buscan incursionar en el negocio digital