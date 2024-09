Mario Hart celebra los 4 años de su engreída: "La hijita que siempre soñé"

El corredor de autos Mario Hart no dudó en dedicarle a su pequeña Lara un extenso mensaje por sus 4 añitos y es que el co conductor de 'Mande quien mande' ha encontrado en sus hijos sus principales motivos para salir adelante.

El ex chico reality recopiló las mejores fotos con su engreída, a pesar de no haber estado con ella el mismo día de su cumpleaños no dudó en buscar la manera de que su engreída sepa que su padre la ama con locura.

Mario Hart festeja los 4 añitos de su hija

El deportista Mario Hart sopló la cuarta velita de su hija mayor Lara quien el día de ayer estuvo de cumpleaños y no pasó por alto esta fecha tan importante.

Como se sabe Mario Hart y Korina Rivadeneira han formado una hermosa familia con dos hijos preciosos que cada vez que pueden presumen en sus redes sociales.

Y esta vez el cumpleaños de Clarita no iba a hacer la excepción por lo que Mario no dudó es dedicarle un tierno mensaje al primer amor de su vida.

"Feliz cumple a mi bebé hermosa! La hijita que siempre soñé! Te amo con todo mi corazón! Solo le pido a Dios que te permita ser siempre una buena persona, que nunca te falta salud y amor en tu vida! Y que me permita ser el mejor papá para ti! Que pases un día lleno de felicidad", escribió Mario hacia su engreída mayor.

En las fotografías que compartió el piloto de autos se puede ver el crecimiento de la arita quien siempre ha estado rodeada del amor de su padre desde sus primeros días de vida hasta la actualidad y será así hasta que la vida lo permita.

De inmediato diversos usuarios no dudaron en comentar la publicación de Mario felicitándolo por ser un padre ejemplar que siempre vela por el bienestar de sus hijos.

"Mi Larita hermosa el mejor papá", "lluvia de bendiciones", "Esta niña es idéntica a su papá y es muy tierna", "Que Dios bendiga a la preciosa Larita", "Bendiciones para la familia del chato", fueron algunos de los comentarios de cibernautas.

De igual manera Korina se sumó a esta celebración de su princesa y también le dedicó un emotivo mensaje a su hija mayor quien demuestra tener un corazón de oro.

"Feliz cumpleaños a mi princesa linda, mi niña felizzz, mi alma gemela, mi mejor amiga, con quien tengo una conexión muy fuerte e indescriptible, la niña de mis ojos, la de la sonrisa más preciosa, mi niña inteligente, creativa y cariñosa. Te amo con mi alma y corazón", escribió la modelo conmovida de ver crecer tan rápido a sus hijos.

'Urraco' revela mala experiencia con Mario Hart en discoteca

Gianfranco Pérez, quien ahora es reportero del programa de Magaly Medina, compartió en su podcast "Puro Floro", que conduce junto a John Tirado, una experiencia poco agradable que vivió con Mario Hart y otros chicos reality. Esta sucedió cuando trabajaba como mesero en una discoteca, donde confesó que no lo trataron de una manera muy amable.

"Las personas de la farándula me dan alergia, me dan rasca rasca, y esto desde que era mesero en discotecas", confesó Pérez, dejando claro que su tiempo trabajando en la noche le dejó muchas anécdotas, pero no todas agradables.

Una de esas anécdotas involucró a Mario Hart, el popular chico reality conocido por su participación en programas como "Esto es Guerra" y "Combate". Según Gianfranco, Hart solía frecuentar la discoteca donde él trabajaba, pero su comportamiento no era el mejor.

"Los faranduleros no te dejaban ni un sol, eran los más huesos, nadie quería atenderlos. Los chicos reality son una cochinada. Yo trabajaba en una discoteca... ahí iban faranduleros como Mario Hart. Una vez él compró un ron y ni siquiera un ron caro de 360 soles ni el de 550. Compró uno de 180 soles y se acercó asqueroso...", contó el 'urraco'.

El reportero también reveló que Mario Hart intentó aprovechar su fama para obtener un box gratis en la discoteca, algo que Gianfranco no permitió.

"Teniendo plata todavía se acerca y me dice 'hola, ¿dónde puedo poner mi botellita?' diciéndome que le dé un box. Le dije 'mira causa, en la barra entre el servilletero y la máquina, ahí puedes poner tu trago, pero en este box no'. La cara con la que me vio, cree que porque es Mario Hart le voy a dar un box", relató Pérez, destacando que no se dejó intimidar por la fama del chico reality.

Mario Hart ha sido ajeno a estas declaraciones pues no se pronunció sobre la experiencia del urraco de Magaly, por el momento se mantiene enfocado en sus hijos, su familia y su pasión por los autos.