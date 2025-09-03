Maryto denuncia que viene siendo víctima de extorsión: "Me están pidiendo 50 mil"

Desde hace unos meses, el país viene pasando por una grave crisis de extorsión a empresarios, emprendedores y artistas musicales. Es así como Maryto acaba de denunciar que le viene pidiendo una gran suma de dinero a cambio de su seguridad.

¡Le envían mensaje de extorsión!

En el programa 'Todo se filtra', llegó el salsero Maryto para revelar que viene siendo extorsionado. El artista afirmó que recibió un mensaje el pasado lunes 1 de setiembre donde le piden una gran suma de dinero para que no atienten contra su vida.

"Vamos a ser prácticos y directos, queremos tu colaboración de 50 mil soles para no atentar contra tu vida, ni la de tu familia, mucho menos con la de tu negocio", se lee en el mensaje.

Después, el cantante muestra el mensaje que le enviaron por WhatsApp donde le señalan que tendría solo 24 horas para hacer el pago y lo estarían amenazando contra su vida.

"Plata o plomo, tienes 24 horas para darme una solución porque nosotros no te vamos a soltar hasta no verte llevar flores al cementerio del familiar o trabajador que te vamos a dejar. Recuerda que la plata se hace, pero la vida no tiene precio", expresó.

Maryto responde

Así mismo, Maryto expresó que es la primera vez en toda su carrera musical que recibe mensaje de extorsionadores. Aunque, comenta que no le tiene miedo a los delincuentes.

"Tengo muchísimos años viviendo solo de la música y es la primera vez que me molestan. No tengo miedo, pero siempre es bueno poner la denuncia del caso. Soy víctima de la extorsión, pero yo no tengo miedo a nadie. Yo jamás voy a soltar un sol, me sacrifique por mi familia y no me van a quitar mi dinero para mis hijos", dijo.

Luego, agregó que él no tiene miedo a las extorsiones, pero si por la seguridad de su familia y los trabajadores de su orquesta. Aunque, comenta que siempre tiene seguridad y ahora, doblegará para mantener a todos a salvo.

"Es preocupante no por mí, sino por mis trabajadores y mi familia. Paro precavido, tengo mucha seguridad atrás mío, me cuido porque en el Perú abunda la delincuencia", expresó.

De esta manera, Maryto expresa que ya puso la denuncia ante Dirincri para que den con los delincuentes atrás de esta extorsión. Aunque, deja en claro que no pagará ni un sol porque no tiene miedo y tendrá mayor seguridad para que todos puedan estar a salvo.