¿Ya sabía? María Fe lanzó potente mensaje antes de que la 'prima' de Josimar anunciara su embarazo

María Fe Saldaña y Josimar se encuentran en el ojo de la tormenta, debido a que la joven con la que el cantante fue captado en España, y a quien denominó como 'prima', anunció que está embarazada y dejó entrever que el salsero sería el padre del bebé que espera. Mientras tanto, María Fe lanzó un curioso mensaje.

¿María Fe estaba enterada del embarazo?

Hace unas horas, Verónica González, más conocida como la prima de Josimar, publicó una foto de una prueba de embarazo positiva, junto a un mensaje peculiar que llamó la atención de los medios de comunicación, ya que el cantante y María Fe están en un proceso de reconciliación.

Hace unos días, Josimar volvió al Perú y se dejó ver más feliz que nunca junto a María Fe en un evento, por lo que muchos suponen que ella ya lo perdonó. Además, se supo que el cantante de salsa le habría regalado una camioneta a la madre de sus hijos.

Sin embargo, también ha llamado la atención que María utilizó sus historias de Instagram para compartir un mensaje que habla directamente sobre la concepción de un bebé. Lo más curioso es que este mensaje llegó poco antes de que Verónica anuncie su embarazo.

"Virgen María, tú que concebiste sin pecar, déjame pecar sin concebir" , compartió la influencer, alimentando más los rumores del embarazo de Verónica González.

El mensaje de Maria Fe

Magaly chanca a María Fe

En su programa 'Magaly TV La Firme', la conductora de televisión comentó sobre las recientes imágenes donde se ve a Josimar con María Fe Saldaña luciendo como una pareja sentimental. Esto ocasionó que la 'urraca' le ponga el sobrenombre de 'la incondicional del año' a la joven madre.

"Esta vez, la incondicional del año, indudablemente, se la lleva limpia, sin competidoras. Porque yo creo que más incondicional que ella, no hay. Migaj*ra del año. Ya no nos asombra ver a María Fe con Josimar, juntos como si nada hubiera pasado", señaló Magaly.

Después, la conductora de televisión comentó que hubo varias pruebas que demostrarían que el salsero sí engañó a su actual pareja y madre de dos de sus hijos con la joven venezolana, mientras estaba de gira. Por ello, cuestiona las acciones de Saldaña.

De esta manera, la situación mantiene en suspenso a los seguidores del cantante, quienes esperan una respuesta oficial. Mientras tanto, las publicaciones en redes sociales de Verónica y María Fe avivan aún más los rumores, dejando abierta la incógnita sobre el verdadero papel de Josimar en esta historia.