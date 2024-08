Matilde León es eliminada de 'El Gran Chef Famosos': "Tengo déficit de atención"

Este último programa de 'El Gran Chef famosos' nuevamente estuvo marcado por los sentimientos encontrados en la reciente eliminación de Matilde León quién no logró terminar el platillo decepcionando al jurado.

La actriz de la telenovela 'Papá en apuros' desató las críticas al exigir ayuda de sus compañeros en competencia para que la apoyaran en terminar su plato, sin embargo, el tiempo le jugó en contra.

Una nueva eliminación se llevó a cabo el día de ayer en el programa de competencia de cocina "El Gran Chef famosos" y es que la actriz no logró completar el platillo y terminó presentando solo arroz y aderezo.

Debido a que Matilde no logró presentar el plato de estofado de lengua a los jurados ellos no dudaron en eliminarla inmediatamente de la competencia salvándose Leslie Shaw.

El conductor José Peláez abrazó a la actriz y ella no dudó en enviar un mensaje a todas las personas que padecen de TDAH siendo una condición que le jugó en contra de la competencia.

Incluso la figura de Latina TV relató que en alguna oportunidad fue expulsada de la universidad por reprobar el mismo curso dos veces debido a la condición que padece, sin embargo, con mucho esfuerzo y determinación logró salvar el semestre.

Finalmente, la actriz compartió otra reflexión para todas las personas que padecen de su misma condición y lo que provoca que su desenvolvimiento sea mucho más lento que a comparación de los demás.

"Podemos ser un poco más lentos, pero si nos enfocamos, vamos a llegar (...) ánimo a toda la gente que me está viendo, que si hay algo que le cuesta mucho, siente que no va a poder, tú si puedes, Solo tienes que esforzarte un poquito más y que hay personas a las que nos cuesta más", agregó Matilde bastante conmovida.

Por otro lado, en medio de su eliminación Matilde León ha sido duramente criticada debido a que minutos antes de que terminara la competencia de la preparación de los platos la actriz exigió la ayuda de sus compañeros de una manera muy brusca.

Matilde aseguró que Phillip Chu Joy dejado de ayudarla con sus platillos lo que provocó la sorpresa de los espectadores ya que era su responsabilidad terminar el estofado de lengua.

Debido a que Matilde no recibía la ayuda de su compañeros recurrió a Leslie Shaw quién también a duras penas terminaba su plato, sin embargo, Matilde la apuró para que la apoyara en la cocina.

"Apúrate para que me ayudes después", dijo Matilde a Leslie quien tampoco logró ayudarla debido a que sus platos todavía no estaba terminado. Pese a que Matilda continuaba insistente con la rubia cantante diciéndole "Concéntrate Leslie", a lo que la artista afirmó: "¿Y quién me ayuda a mi?".