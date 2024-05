Melissa Klug reaparece y revela el estado actual de Samahara Lobatón: "La ha pasado fatal"

Melissa Klug se presentó en el programa de 'América Hoy' para revelar detalles de su vida personal tras haberse alejado de las pantallas para dar a luz y cuidar de su pequeña Cayetana.

La empresaria contó detalles de su relación con Jesús Barco, las recientes declaraciones de Abel Lobatón donde claramente la minimizó y sobre el estado actual de su hija Samahara tras anunciar su segundo embarazo.

Reaparece y lo cuenta todo

Melissa Klug apareció en el programa matutino de América hoy donde pudo hablar de todo un poco y es que la popular 'Blanca de Chucuito' se tuvo que alejar de la televisión para poder recuperarse tras dar a luz a su sexta hija.

La empresaria contó detalles sobre su actual relación con el jugador Jesús barco ya que estuvieron separados durante algún tiempo debido a problemas que apuntaban a una presunta infidelidad.

Sin embargo, la madre de familia no dudó en aclarar este tema que fue bastante comentado en medios de comunicación: "Nunca hubo infidelidad no encontré pruebas no encontré nada", dijo Klug.

Sin embargo, los panelistas del programa cuestionaron el motivo por el que Jesús usó un polo en un enfrentamiento deportivo con la palabra perdón cómo se hubiera hecho algo que haya lastimado a Melissa.

La ex pareja de Jefferson Farfán aclaró que si bien es cierto no hubo infidelidad el jugador cometió una falta de respeto por lo que no dudó en pedirle perdón públicamente.

"Si Jesús me pidió disculpas es porque hizo algo malo pero no fue un engaño", dijo la empresaria.

Asimismo, Melissa confirmó que los planes de matrimonio siguen en pie y es que a pesar de haberse distanciado algún tiempo del jugador todavía tienen esa ilusión de poder pisar el altar.

Por otro lado, no fue ajena a la situación de su hija Samahara Lobatón quien se encuentra gestando a su segundo bebé fruto de la pasada relación con el cantante Bryan Torres.

"Ella lo ha pasado fatal las náuseas y todo eso ella tiene cuatro o cinco meses", dijo la "Blanca de Chucuito".

Además, dejó en claro que si bien es cierto su hija no tuvo éxito en el amor no le correspondía entrometerse en su relación y prefiere que ella misma viva las experiencias que la ayuden a crecer como persona.

"Son experiencias que yo tuve que vivir para que se diera cuenta... De acá en adelante es decisión de ella", aclaró.

Incluso Melissa afirmó que su hija está tomando ayuda psicológica para poder darle a sus hijos un ambiente familiar tranquilo lejos de los escándalos.

Finalmente, Melissa no quiso darle importancia a las recientes declaraciones de Abel Lobatón dónde aseveró que ella no era una persona conocida cuando empezaron su romance y era él la persona popular en ese entonces.

La empresaria le restó importancia a las declaraciones de su expareja quien a pesar de no coincidir en sus palabras mantienen una relación de respeto por el bien de sus hijas.

Abel Lobatón 'lanza misil' contra Melissa Klug: "Yo era el público, a ella no la conocía nadie"

En una reciente entrevista, el periodista deportivo Giancarlo Granda hizo referencia a la relación amorosa previa del exdeportista con alguien "muy conocida", refiriéndose a Melissa Klug. Estas palabras molestaron a Abel Lobatón, quien rápidamente lo corrigió, señalando que era él quien ya tenía reconocimiento público cuando inició su relación con la empresaria.

"Yo creo que fue al revés, Melissa estaba con una persona pública, que era yo. A Melissa no la conocía nadie", manifestó el exjugador de la selección peruana. Además de recordar su pasado con Melissa, Abel mencionó que no tiene ningún conflicto con Jefferson Farfán, quien fue pareja de la 'Blanca de Chucuito' después de su relación.

"Sí [estamos bien], no tengo ningún problema. Estoy esperando que me invite a su programa. Que me diga cómo es y cuánto es, y vamos", expresó Lobatón durante la entrevista, que será transmitida en su totalidad en YouTube este 20 de mayo como es de costumbre.