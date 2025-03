Micheille Soifer revela que fue víctima de extorsión: "Me llamaban de un penal"

Micheille Soifer reveló haber sido víctima de extorsionadores en el pasado, sumándose a la preocupación por la inseguridad que afecta a varios artistas. La cantante expresó su indignación por esta situación y recordó cómo recibió llamadas amenazantes desde un penal, lo que la llevó a tomar medidas para protegerse.

Sus declaraciones se dieron en el programa América Espectáculos, donde habló sobre cómo muchos artistas, especialmente en géneros como el huayno y el folclore, han sido víctimas de extorsión. Soifer lamentó que los delincuentes crean que los músicos manejan grandes sumas de dinero por sus presentaciones y que esto los convierta en blanco de amenazas.

"Sí, yo he vivido extorsión en algún momento. A mí, hace muchos años, me llamaban de un penal y yo tuve que sacar mi carácter (...) No permití que lo hicieran, pero en realidad esas cosas no pueden pasar. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? No puede ser. Hoy le pasó a él (Paul Flores), ¿mañana a quién más?", expresó.