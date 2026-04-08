Michelle Alexander opina sobre los rumores de ampay de Andrés Silva, esposo de su hija Adriana Álvarez: "Tiene que estar acostumbrado"

Los ampays se han vuelto un clásico del espectáculo y siempre generan especulación. Meses atrás, tras un anuncio del programa 'Magaly TV: La Firme' sobre un "esposo ejemplar", muchos señalaron al actor Andrés Silva. Ahora, su suegra, la directora Michelle Alexander, se ha pronunciado al respecto.

Michelle Alexander rompe el silencio sobre los rumores de su yerno Andrés Silva

Michelle Alexander se pronunció sobre los rumores que señalaban a Andrés Silva, su yerno, como protagonista de un ampay de Magaly Medina. La directora habló en la conferencia de su novela 'Señora del destino', donde una periodista le preguntó si le había incomodado que vincularan a su yerno con el polémico destape.

Los rumores surgieron meses atrás, tras un anuncio de Magaly Medina sobre un "esposo ejemplar". Muchos apuntaron rápidamente a Silva y a Yaco Eskenazi. Sin embargo, el ampay correspondía al futbolista Gianluca Lapadula, captado besando a una mujer que no era su esposa.

"A mí no (me incomodó) porque no había nada. Dijeron André, dijeron Yaco, dijeron el otro que no me acuerdo cómo se llama, tenía las carteras de cuero, mil nombres", respondió la fundadora de Del Barrio Producciones.

Michelle Alexander, que ha colaborado con Silva en producciones como 'Luz de luna', resaltó que la exposición mediática forma parte de la carrera de un actor y, entre risas, agregó que mucho depende de si realmente es el protagonista del ampay.

"Un actor de formación, por más de que no quiera o no le guste estar en boca de todos y estar en la farándula, es parte del medio y tiene que estar acostumbrado a eso. Depende de tu carácter, de tu personalidad, de cómo afrontas una cosa así y, finalmente, si crees o no que eres del ampay", concluyó.

¿André Silva y Adriana Álvarez se separaron?

En febrero de 2026, André Silva generó especulación al publicar un mensaje en Instagram que dejaba entrever que su matrimonio con Adriana Álvarez podría haber llegado a un punto de cambio. La publicación, dedicada a su pequeña hija, sugería que la dinámica familiar estaba atravesando una transformación.

"Hace ya varios meses como familia, empezamos a transitar una etapa distinta. De esas que cambian muchas cosas... Mami y papi siempre vamos a estar para ti. De maneras distintas, en caminos distintos quizá, pero con el mismo amor infinito", escribió Silva.

El vínculo entre André y Adriana surgió mientras colaboraban en proyectos de Del Barrio Producciones. Silva comenzó su carrera actoral en la productora de Michelle Alexander en 2006, mientras Adriana daba sus primeros pasos en el área audiovisual. La pareja llegó al altar en febrero de 2023, consolidando así su relación frente al público y sus proyectos profesionales.

En conclusión, Michelle Alexander dejó en claro que confía plenamente en su yerno André Silva y que los rumores no afectan su percepción, ya que considera que la exposición mediática es parte del trabajo de un actor.