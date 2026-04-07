Christian Meier es acusado de incumplir contrato y no presentarse a concierto: empresaria pagó S/59 mil

¡En problemas! Christian Meier se encuentra en el centro de la polémica tras ser acusado por una empresaria de negarse a presentarse en un concierto, a pesar de que ya se había adelantado el pago. La empresaria decidió dar su testimonio públicamente.

Christian Meier acusado de incumplir contrato por concierto en Juliaca

Christian Meier estaría enfrentando serios problemas legales tras ser acusado de incumplir un contrato por un concierto programado el pasado 20 de marzo en Juliaca, como parte de su gira nacional 'Así es el tour'.

La empresaria Brenda Vicente, gerente general de Ezeiza Producciones, aseguró que sufrió una fuerte pérdida económica que superaría los S/ 59 mil y adelantó que presentará una demanda por daños y perjuicios contra el cantante.

"Nosotros tenemos todas las pruebas de todos los pagos a los proveedores. La demanda se va a interponer por los daños y perjuicios, porque es una pérdida de más de S/159 mil. Son señor Christian, por los pagos ya realizados, son pagos de S/59 mil costo al artista que no se recuperan", declaró en 'Magaly TV: La Firme'.

Según la empresaria, Christian Meier abandonó el hotel con su equipo a las 4:35 de la tarde y no se presentó al evento sin comunicarlo previamente a los organizadores. Lo cual sería una falta grave a su contrato.

Para respaldar su versión, mostró supuestos vouchers de pagos realizados a Untagged Media, de Christian Meier, Red Door Entertainment, de Paloma Salazar —mánager del cantante— y Tutuma SAC, la productora que trabajaría con el artista.

Asimismo, Brenda Vicente también señaló que la decisión del cantante y actor podría haberse debido a la baja venta de entradas, ya que asistieron alrededor de 500 personas, la mitad de lo esperado para el show.

"Yo puedo suponer, es un supuesto, que el señor Christian Meier no quiso salir a cantar con 500 personas pese a que yo soy la que cubre con todos los gastos. No puede venir a manchar mi imagen, manchar mi empresa y decir que fue culpa mía", añadió la empresaria, visiblemente indignada.

La respuesta del equipo de Christian Meier

El programa de Magaly Medina se comunicó con la jefa de prensa de Christian Meier, Elena Vera, para conocer su versión sobre la posible demanda contra el cantante de 'Carreteras mojadas'.

"No sé nada de los shows en provincia, yo solo le vi los conciertos acá en el GTN (Gran Teatro Nacional). Lo de provincia no tengo idea, tendrías que consultarlo con Paloma (Salazar) de repente", respondió Vera.

Por su parte, la mánager del artista, Paloma Salazar, afirmó que la responsabilidad sería de la productora, señalando que no habrían cumplido con los estándares requeridos:

"Somos un equipo que trabaja con estándares claros y una ética profesional intachable, por lo que no estamos dispuestos a operar bajo condiciones que comprometan la seguridad, la calidad del show o la experiencia del público, que siempre es nuestra principal prioridad".

En conclusión, Christian Meier se encuentra en el centro de la polémica por no presentarse en un concierto de su gira nacional. La empresaria afectada asegura haber sufrido pérdidas económicas, mientras que el equipo del cantante responsabiliza a la productora. Queda pendiente aclarar la situación y definir posibles acciones legales.