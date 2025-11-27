Milett Figueroa sorprende al revelar su deseo de dedicarse a la música: "Quiero hacer mis propias canciones"

La llegada de Milett Figueroa a Lima llamó la atención de sus seguidores. La influencer arribó al país en medio de la crisis familiar que atraviesa su pareja, Marcelo Tinelli, tras las amenazas de muerte contra su hija Juanita. A pesar del contexto, Milett confirmó que regresará pronto a Argentina para continuar con sus proyectos artísticos, centrados en la música y el teatro.

Milett Figueroa busca incursionar en la música

En la reciente emisión del programa 'América Hoy', Milett compartió detalles sobre su preparación en el ámbito musical. La modelo reveló que, aunque no canta diariamente, está invirtiendo tiempo y esfuerzo en capacitarse en producción musical para poder crear sus propias canciones.

"Mi oficio no es cantar, no canto todo los días, es por eso que no tengo una práctica constante, pero lo que ahora estoy haciendo es seguir capacitándome en cuanto a producción para encargarme de hacer mis canciones. Cuando pueda, les mostraré mi producto", explicó.

Milett también recordó que su sueño musical no es nuevo y que en el pasado incluso buscó productores para desarrollar su carrera, pero terminó siendo víctima de estafas que le hicieron perder parte de sus ahorros.

"Ahora quiero estar en todo porque anteriormente he invertido mucho dinero en diferentes productores y me han estafado. Uno a veces no conoce, tiene la ilusión de lograr sus sueños e invierte sus ahorros en ello", comentó, dejando en evidencia su determinación por retomar este camino con mayor cuidado y preparación.

Apoyo de Marcelo Tinelli en proyectos teatrales

Además de la música, Milett habló sobre su posible participación en obras de teatro en Argentina. Consultada sobre si la ayuda de su pareja, Marcelo Tinelli, era decisiva, la modelo aseguró que valora el apoyo de Marcelo pero que prefiere desarrollarse por mérito propio.

"Marce me pasó las obras y yo le dije que realmente quiero empezar de cero por mí misma. Ahora estoy leyendo tres obras a ver en cuál me siento más cómoda y también que sea un desafío para mí... Yo agradezco poder tener el apoyo de mi pareja, pero cuando uno recibe un guion tiene que enfrentar el personaje. Yo lo hago con mucho amor, porque uno puede tener muchos contactos, pero si no defiende su trabajo es lo mismo que nada", afirmó.

Con estas declaraciones, Milett dejó claro que su regreso a Argentina no solo tiene fines laborales, sino que también representa un paso hacia su independencia artística, buscando consolidarse en la música y el teatro por su propio esfuerzo.

El regreso de Milett Figueroa al Perú y su futura estadía en Argentina reflejan su compromiso con sus metas personales y profesionales. Entre la música y el teatro, la modelo se prepara para enfrentar nuevos desafíos, demostrando que continúa trabajando para cumplir sus sueños con constancia y dedicación.