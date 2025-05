Mónica Cabrejos sobre Delany López tras hablar de la relación que tuvo con Farfán: "Empezó a sanar"

En los últimos días, Delany López ha aparecido nuevamente en los medios para denunciar amenazas, pero también aprovechó para hablar y reafirmar la relación que tuvo con Jefferson Farfán. Ante esto, la artista Mónica Cabrejos cree que la ex saliente del futbolista estaría sanando.

A través de una entrevista con el medio 'El Trome', la figura Mónica Cabrejos estuvo comentando acerca de los últimos acontecimientos de la farándula que involucran a Jefferson Farfán. Expresó que tanto Darinka Ramírez como Delany López que han salido a hablar sobre el ex futbolista, les ha brindado su apoyo.

Para Cabrejos, ambas jóvenes han decidido sanar a su manera y han contado su verdad a cerca de la relación con 'La Foquita'. Incluso, comentó que Delany López habría tomado una buena decisión.

Después, Mónica Cabrejos no dudó en despotricar contra la actual pareja de Xiomy Kanashiro, ya que habría ilusionado a varias jovencitas en estos dos últimos años. Así mismo, sería algo que no debería permitirse y ser claros.

"Aquí lo que no está bien es que la otra parte ilusione y siembre la esperanza de una relación, ese es el problema ", añadió.

Cuando el conductor le pregunta si alguna vez hubo una oficialización privada entre Jefferson Farfán y ella, pero Delany López no quiso dar muchos detalles. Aunque, expresó de manera general que ilusionar a una persona le parece un acto cobarde, ya que muchos los vieron como una relación formal.

"Es algo que no se tenía que preguntar creo yo, las personas nos veían desde afuera se podía dar cuenta de la realidad. Yo lo dije en un enlace de TikTok, que la última relación que he tenido duró hasta diciembre de 2024. No creo tener tanta imaginación para crear un cuento porque soy una persona adulta. Duró dos años, en principio de 2023", comentó.