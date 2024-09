¡Muy enamorados! Daniela Darcourt confiesa que Waldir Felipa podría ser su hombre ideal

La artista Daniela Darcourt es una de las más queridas e importantes del país, que viene representando la salsa peruana a nivel internacional. Durante una entrevista a un programa de televisión, la cantante habló de su relación con el bailarín Waldir Felipa.

Daniela Darcourt y el bailarín Waldir Felipa oficializaron su relación amorosa hace un par de días, tras haberse besado en continuas ocasiones en sus presentaciones. La pareja fue entrevista a la salida de un show, donde la cantante respondió algunas preguntas luciéndose muy enamorada.

"Eso es lo que más me gusta de él (que es trabajador), que anda en su onda, en su trabajo, no jode a nadie, ni siquiera a mí. Tiene su nombre bien ganado, su espacio merecido en el ámbito donde él se desarrolla. Yo estoy muy orgullosa de él, tanto como amiga, persona, profesional, como pareja, te lo juro es un hombre increíble" , expresó la salsera.

Después, la cantante es cuestionada si estarían en sus planes casarse y afirma que siempre ha expresado el querer formar una familia, tener hijos, pero no necesariamente en algún orden. Actualmente, mencionó sentirse en un momento bastante diferente en su vida, más madura en varios aspectos.

La joven artista también se presentó en el programa matutino de América Espectáculos. Daniela Darcourt contó que esta historia de amor que nació con Waldir Felipa, viene de una historia detrás de escena de muchísimos amor porque se conocieron bailando y trabajando juntos.

"Lo que ha salido es lo que he publicado porque tampoco me voy hacer la loca de 'no, no estoy', pero estoy comiendo mi pan con chicharrón. Soy honesta, se lo cuento a la gente, digan lo que digan es mi vida, yo decido qué cosa hacer y que no", reveló.