¿Nació el amor? Samantha Batallanos estaría saliendo con Álvaro Rod: "Lo que se ve no se pregunta"

Samantha Batallanos y Álvaro Rod estarían iniciando una relación, según rumores que comenzaron a circular el pasado 14 de febrero. Ambos habrían pasado San Valentín juntos y compartieron videos en TikTok donde se les vio bailando y cantando, agregando emojis de enamorados que dejaron entrever una gran conexión.

¿Samantha quiere con Álvaro Rod?

Las especulaciones se intensificaron cuando, ayer, la modelo llegó al programa América Hoy en la camioneta del cantante. Además, se despidieron de manera cariñosa, lo que alimentó las sospechas de un romance entre ellos. Hasta el momento, ninguno ha confirmado oficialmente una relación, pero sus interacciones han despertado la curiosidad de sus seguidores.

Sobre los rumores, Samantha no negó que está conociendo a Álvaro. "Lo estoy conociendo, es súper bueno, súper lindo. No estoy pensando en el pasado de nadie. Yo creo que, si en algún momento nos estamos conociendo, tiene que ser todo borrón y cuenta nueva, para adelante", declaró.

Asimismo, aclaró el motivo por el que el cantante la llevó al programa. "Me hizo el favor de traerme porque estábamos un poco ajetreados. En medio del trabajo siempre hay que encontrar momentos para poder conocernos, invitar un desayuno, cosas muy bonitas", expresó la exreina de belleza.

Finalmente, Batallanos elogió el trato del salsero y dejó una frase que generó aún más dudas. "Me encanta el lado príncipe de él. Lo que se ve no se pregunta ", comentó, dejando abierta la posibilidad de que su vínculo con Álvaro Rod vaya más allá de la amistad.

Por ahora, la relación entre ambos sigue siendo un misterio, pero sus muestras de cercanía han captado la atención de sus fans, quienes esperan una confirmación oficial de este nuevo romance en el mundo del espectáculo.

Samantha niega afanes de Cueva y Farfán

La modelo y ex Miss Grand Perú, Samantha Batallanos, fue consultada sobre si había recibido insinuaciones de los futbolistas Jefferson Farfán y Christian Cueva. Sus declaraciones se dieron en el programa América Hoy, donde dejó en claro su posición sobre ambos deportistas.

Sobre Jefferson Farfán, la modelo fue clara y negó cualquier intento de conquista. "No, nos conocemos del gimnasio, hemos hablado, sí, pero súper chévere. Cero gileos, cero flirteos, nada de nada", afirmó, desmintiendo cualquier rumor sobre un acercamiento romántico con el exfutbolista.

En el caso de Christian Cueva, su respuesta fue aún más contundente y con un toque de ironía. "Ay, por favor, no, no hay forma. No me gusta nada, ¡iugh! No van a comparar a Patricio Parodi con Cueva, pues", dijo, dejando en claro que el futbolista no es de su agrado.

