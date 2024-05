¡Ni con novia, ni novio! Shirley Arica jura que está soltera: "Soy una mujer exigente"

Shirley Arica, conocida como la "Chica Realidad", ha aclarado su estado sentimental y sus expectativas sobre su próxima pareja. Después de ser vinculada con Gabriela Herrera, Shirley se pronunció sobre su situación amorosa y dejó claro que está soltera y enfocada en su crecimiento personal y profesional.

Shirley Arica jura estar soltera

Shirley Arica ha decidido aclarar su estado sentimental y lo que espera de su próxima pareja. Tras ser vinculada con Gabriela Herrera, Shirley habló sobre su situación amorosa. Ella juró estar soltera y enfocada en su crecimiento personal y profesional.

En una reciente entrevista, Shirley Arica fue directa sobre su vida amorosa. A pesar de los rumores que surgieron tras ser vista entrando a un hotel con Gabriela Herrera, Shirley enfatizó que está soltera. "Estoy soltera y probablemente siga así por mucho tiempo. Todavía no encuentro a alguien que cubra todas mis expectativas. Soy una mujer exigente, en ese sentido, ahora estoy esperando que llegue mi 'príncipe azul'", afirmó.

¿Qué busca en un hombre? Shirley compartió qué es lo que espera encontrar en una pareja. "Solo quiero que sea un buen hombre, trabajador, responsable y que sepa lo que quiere. Deseo que avance conmigo y que yo no tenga que jalarlo, como a mis otras ex parejas", explicó. Además, dejó claro que actualmente no está enfocada en buscar a alguien. "No estoy enfocada en buscar a alguien. Mi cabeza está metida en el trabajo. Estoy a puertas de sacar nuevamente mi canal de YouTube".

Adiós a los sapos. La modelo también hizo referencia a sus relaciones pasadas. "Ya no estoy besando sapos. El último que besé fue en Tierra Brava. Pero ahora quiero estar como estoy, no tengo tiempo para invertir en alguien", mencionó, destacando que su prioridad es su carrera y su hija.

Enfocada en sus negocios. Shirley Arica está dedicando su tiempo y esfuerzo a su emprendimiento en el rubro de la belleza. "En realidad es un estudio de pestañas y cejas que tiene el nombre de mi hija. El proyecto lo tenía en mente hace tiempo, pero como estuve en diversos realitys no podía darle inicio. Ahora ya puedo trabajar en mi estudio", comentó.

Participación en el Festival de la Felicidad

Además de sus proyectos empresariales, Shirley Arica será una de las figuras presentes en el "Festival de la Felicidad volumen 2". Este evento, realizado por 'La Casa de la Cumbia' en colaboración con la Municipalidad de Miraflores, contará con la participación de artistas como Zaperoko, 'Los Santos', Bareto, We The Lion, Estrella Torres, Guajaja, entre otros. El festival se llevará a cabo el sábado 25 de mayo desde el mediodía en playa Los Delfines, en Miraflores.

Shirley Arica concluyó la entrevista reafirmando su enfoque en sus proyectos y su hija, mientras espera a alguien que realmente valga la pena. "No tengo tiempo para estar enamorada porque cuando estoy enamorada pierdo el norte, el sur. Entonces, no quiero saber nada de ningún hombre, aún no llega un chico que valga la pena, en la que invertir mi tiempo y yo no tengo tiempo para perderlo con cualquiera".

Con esta clara declaración, Shirley Arica se posiciona como una mujer fuerte y enfocada en su crecimiento personal y profesional, esperando que eventualmente llegue el hombre ideal que cumpla con sus expectativas.