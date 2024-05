Yaco Eskenazi predice su victoria en "El Gran Chef": "Debo llegar sí o sí a las últimas semanas"

Yaco Eskenazi ha sido anunciado como uno de los nuevos participantes en la octava temporada de "El Gran Chef Famosos". La noticia ha emocionado a muchos seguidores, quienes esperan verlo en acción en este popular programa de cocina. Yaco se pronunció con mucha expectativa al respecto.

Yaco Eskenazi augura su victoria en "El Gran Chef Famosos"

Uno de los nuevos participantes en la octava temporada de "El Gran Chef Famosos" será el querido Yaco Eskenazi. Muchos seguidores están felices con la noticia y esperan verlo en acción en este popular programa de cocina.

Yaco Eskenazi, conocido por su carisma y trayectoria en la televisión, ha decidido sumarse a la competencia culinaria de Latina Televisión. Yaco no ocultó su emoción y dejó claro que está listo para darlo todo en la cocina. "Debo admitir que estoy un poco nervioso porque he visto a varios amigos que cocinan, pero no les ha ido tan bien. Mi espíritu competitivo me dice que debo llegar sí o sí a las últimas semanas. Vengo a liderar esta cocina", expresó.

El exfutbolista y conductor de televisión llega a "El Gran Chef Famosos" después de haber anunciado su salida del programa "Estás en Todas", donde compartía pantalla con su esposa Natalie Vértiz y su amigo 'Choca' Mandros. Este nuevo reto representa una oportunidad para que Yaco muestre una faceta diferente y demuestre sus habilidades en la cocina.

Los primeros confirmados para la temporada 8

Además de Yaco Eskenazi, el programa ha revelado a otros cinco participantes que también competirán en esta temporada. La lista incluye a figuras como Ivanna Yturbe, Jhonatan Rojas, Karina Borrero, José Miguel Argüelles y Brenda Carvalho. Estos famosos se enfrentarán en diversas pruebas culinarias para intentar llevarse la olla de oro.

La octava temporada de "El Gran Chef Famosos" está programada para empezar el martes 28 de mayo a las 7:45 p.m., justo después de la finalización de la séptima temporada. Los seguidores del programa pueden esperar una temporada llena de emoción, desafíos y mucha creatividad en la cocina.

Yaco Eskenazi, Ivana Yturbe, Brenda Carvalho, Karina Borrero, Jonathan Rojas y José Miguel Argüelles (Papá en Apuros) se suman a la nueva temporada de #ElGranChefFamosos pic.twitter.com/uRgTmkV3dm — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) May 17, 2024

Yaco Eskenazi, quien ha sido una figura querida por muchos peruanos, promete ser uno de los participantes más destacados de esta edición. Su experiencia en televisión y su carisma lo convierten en un fuerte competidor. "Estoy emocionado por esta nueva experiencia y espero divertirme mucho. Me entusiasma volver a conectarme con la gente y demostrar que también puedo ser un gran chef", comentó Yaco.

"El Gran Chef Famosos" se transmitirá de lunes a viernes a las 7:45 p.m. y los sábados a las 9:00 p.m. La llegada de Yaco Eskenazi a "El Gran Chef Famosos" ha generado gran expectativa entre sus seguidores y los amantes del programa. Con su espíritu competitivo y su carisma, Yaco promete ser una de las grandes estrellas de esta temporada.