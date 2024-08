Nicola Porcella organizó fiesta sorpresa para Wendy Guevara en su cumpleaños 31: "Te quiero y admiro"

Este lunes 12 de agosto, Wendy Guevara, la querida influencer de León, celebró su cumpleaños número 31 de una manera muy especial. Aunque en un principio no tenía planes de hacer algo grande, su amigo cercano, Nicola Porcella, se encargó de que la fecha no pasara desapercibida, organizando una celebración sorpresa.

Semanas antes de su cumpleaños, Wendy había comentado que no se sentía con ánimos de festejar en grande, como lo hizo el año pasado.

"No voy a hacer nada en mi cumpleaños, si acaso algo pequeño con mis amigas o me voy a la playa si Dios me presta vida", había dicho Wendy, dejando claro que este año quería algo más tranquilo.