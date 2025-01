¡No lo negó! Chloe Bello responde sobre supuesta relación con Marcelo Tinelli y habla de Milett Figueroa

La historia de amor entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli habría llegado a su fin, según medios argentinos. Incluso se corre el rumor que el argentino estaría en otra relación con una modelo llamada Chloe Bello y ahora, ella fue entrevistada sobre aquel asunto.

En un medio argentino, Chloe Bello fue abordada por un reportero que le empezó a preguntar sobre su relación con Marcelo Tinelli. Al principio, la modelo y expareja de Gustavo Cerati, afirmó que siempre ha mantenido en privacidad su vida y que si desean hablar sobre aquel rumor deberían hacerlo con el presentador.

"Yo entiendo que soy modelo y que he tenido trabajos de actriz, pero soy muy perfil bajo (...) Él es el conocido (Marcelo Tinelli), hablen con él" . Luego, comentó que se asustó al ver las cámaras rodeándola: "Vi cámaras delante de mi casa y me asusté. Pensé '¿Habré matado a alguien sin darme cuenta?' ¡No sabía qué iba a pasar! Creí que le había pasado algo a mi mamá, fue horrible"

Luego, la modelo Bello estuvo dando respuestas sin negar que tendría una relación con el argentino Marcelo Tinelli. Incluso, hijo un guiño al contar que vive en la calle con el mismo nombre de la pareja de Milett Figueroa.

Luego, el reportero le preguntó a la modelo Chloe Bello sobre la peruana Milett Figueroa. Si bien afirmó que no la conoce, ni se ha cruzado con ella, si ha oído de ella por todos los medios y que está vinculado a Marcelo Tinelli.

"No. O sea no, pero sí sé de quién hablás", señaló, y luego agregó: "Es como el quilombo de Wanda e Icardi: sabés quiénes son por más que no veas la tele. Está en todos lados. Pero basta, chicos, que hay cosas más importantes en el mundo".