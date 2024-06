¡No soportó! Ana Paula Consorte se queja otra vez de su casa: "Ni una gota de agua"

Ana Paula Consorte sigue pasándola mal en su vivienda de Trujillo y es que la pareja de Paolo Guerrero nuevamente usó su cuenta de Instagram para expresar su fastidio por la falta de servicios.

Como se recuerda hace unos días la modelo realizó una transmisión en vivo donde reveló que no tenía agua ni internet y que tenía que usar los datos de su celular, sin embargo, también fallaban ya que es una empresa brasileña quien le ofrece servicio de internet a su dispositivo.

Continúan las quejas

Ana Paula Consorte se mostró nuevamente fastidiada por los problemas que viene teniendo su nueva vivienda ubicada en Trujillo y es que desde que llegó a su nueva casa junto a su familia solo ha tenido problemas de falta de servicios.

Esta vez la modelo grabó un corto video revelando otra vez que no tiene agua, la influencer abrió la manija de su ducha y mostró que no cuenta con ni una gota de agua, recordemos que de esto ya se había quejado hace algunos días atrás.

"¿Buen día? Sorpresa del día. no cae ni una gota de agua", escribió la modelo nuevamente fastidiada en sus redes sociales.

Ana Paula Consorte se queja nuevamente de su casa

Como se recuerda hace unos días reveló que estuvo sin el servicio de agua 4 días por lo que tuvo que trasladarse a un hotel cercano de la ciudad para la higiene de sus hijos quienes son los más perjudicados.

Cabe resaltar que estas quejas se dan en medio de especulaciones de una nueva crisis en la parejita luego de conocerse que ni Ana Paula ni Paolo se seguían en redes sociales y que incluso la brasileña eliminó algunas fotografías con el jugador.

Por el momento ambos no han revelado que se encuentren distanciados ya que la modelo sigue viviendo en Trujillo junto a su hija y los hijos de Paolo Guerrero.

Ana Paula Consorte le responde a Magaly: "Es cierto, el amor no se mendiga"

Ana Paula dejó con la boca abierta a sus seguidores luego de hacer una transmisión en vivo donde se le ve sintonizando el programa de Magaly y escuchando todas las cosas que la conductora decía de ella.

Lejos de enojarse con la periodista, la brasileña se mostró tranquila y hasta le dio la razón en algunas cosas a la 'Urraca'.

"Ahora que estoy en Perú me gusta el chisme, tengo que ver para ver que pasa", dijo inicialmente Ana Paula mientras veía 'Magaly Tv La Firme'. Incluso rechazó que se haya peleado con Paolo en el cumpleaños de su suegra ya que como se sabe al día siguiente tomó un avión directo a Brasil.

Seguidamente Magaly cuestionó que nuevamente la pareja se deje de seguir en redes sociales y que Ana Paula retire las fotografías con el jugador de su Instagram dando a conocer a todo el mundo que se encuentra en peleas con Guerrero.

Ana Paula Consorte le responde a Magaly

"Es un acto impulsivo porque cuantas veces ha sacado las fotos de las redes", dijo Magaly a lo que de inmediato Ana Paula respondió: "Saco las fotos porque quiero, es mi Instagram y pongo lo que quiero. No es tóxico acaso no puedo sacar lo que quiera de mi Instagram", dijo la brasileña.

Asimismo, la conductora recalcó que considera que Consorte tiene un carácter impulsivo y que no aguanta pulgas, sin embargo, la brasileña desmintió ser una mujer que actúe por impulso.

"Tengo un carácter fuerte pero impulsiva no porque si fuera impulsiva...", agrego, incluso eso no fue todo ya que Ana Paula coincidió con la conductora cuando recalcó que 'el amor no se mendiga': "Es cierto, no se mendiga", dijo la pareja de Paolo.