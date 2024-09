¡No soportó! Patricio Parodi se niega a hablar de Luciana Fuster: "Me cansa dar explicaciones"

Patricio Parodi fue entrevistado recientemente luego de que viviera un incómodo momento con el regreso de Luciana Fuster al programa de 'Esto es guerra' como conductora y es que este suceso no ha pasado desapercibido para nadie ya que en el último programa de competencia Johanna San Miguel no dudó en tocar el tema a lo que el modelo solo atinó a sonreír más no a responder.

Es por ello que el influencer reveló los motivos por el que no quiere dar ningún tipo de declaración que esté relacionado a su ex pareja ya que considera que se crea una ola de especulaciones que no vienen al caso y que por el contrario se tergiversan sus palabras.

Patricio Parodi no quiere hablar de Luciana Fuster

El programa de 'América espectáculos' entrevistó rápidamente a Patricio Parodi luego del último programa de 'Esto es Guerra' en dónde la ex conductora Johana San Miguel no dudó en vacilarlo por el incómodo momento que vivió hace unos días cuando Luciana Fuster fue presentada como conductora.

Es así que el reportero cuestionó a la influencer él porque rechaza tanto pronunciarse sobre el tema de su expareja.

"Simplemente me río no me gusta generar nada... Yo soy cara seria cuando viene algo así porque no quiero que se genere nada", dijo en un primer momento el modelo.

Asimismo, Patricio recalcaba que cada cosa que dice genera demasiado rebote en los medios de comunicación y no le gusta cómo venden sus afirmaciones por lo que prefiere no comentar nada al respecto.

Por otro lado, no fue ajeno al tema de las recientes salidas en donde ha sido captado con sus amigos en discotecas y muy bien acompañado de guapas jovencitas.

"Tengo amigos obviamente que después de mucho tiempo he conocido nuevas personas, salgo a discotecas, voy a bailar, voy al campo, me quedo en mi casa, salgo a comer voy al cine hago cosas normal como cualquier otra persona y no hay nada de malo en realidad", aseguró el influencer aparentemente rechazando cualquier tipo de rumor que indique que se encuentra ya saliendo con alguna persona.

Es importante mencionar que Patricio Parodi por el momento no ha sido vinculado con ninguna jovencita y se ha enfocado en disfrutar su soltería con amigos e incluso mucho más de cuando estaba en relación con Luciana Fuster.

Pese a ello el modelo prefiere no caer en dimes y diretes y no tocar más el tema de sus pasadas relaciones.

Patricio Parodi y modelos argentinas habrían disfrutado fin de semana en Lunahuaná

Tras su ruptura con Luciana Fuster, Patricio Parodi no ha dejado de estar en el ojo público, y ahora las redes están llenas de rumores sobre su nueva compañía. Ric La Torre, quien suele seguir de cerca los pasos de los chicos reality, compartió en su cuenta de Instagram algunas imágenes que levantaron sospechas sobre un posible romance entre el capitán de los 'guerreros' y la modelo argentina Suyai Chaparro.

"Odiosas coincidencias entre modelitos argentinas, Pato Parodi y Piero Arenas", comentó La Torre, sugiriendo que los chicos reality habrían pasado tiempo juntos en una casa de Lunahuaná, acompañados por las modelos argentinas.

Ric La Torre fue más allá y mostró algunas coincidencias en las publicaciones de Patricio Parodi, Piero Arenas y las modelos Suyai Chaparro y María Bugallo. En los videos compartidos por los involucrados, se ven detalles como una fogata, una tabla de quesos y hasta la misma mesa rústica en las fotos de Patricio y Suyai.





"El viernes, Patricio Parodi y Piero Arenas estuvieron en Lunahuaná y publicaron estas historias. Luego, estas señoritas de nombre María y Suyai Chaparro, publicaron también imágenes de una fogata y una tabla de quesos muy parecidas", explicó La Torre, lo que llevó a muchos de los seguidores del chico reality a comentar sobre la posible nueva pareja.

Patricio Parodi hasta el momento se encuentra tranquilo sin salir con ninguna mujer en especial tras su ruptura con Luciana Fuster.