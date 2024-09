¡No se vieron las caras! Pamela López no llegó a audiencia con Christian Cueva tras TREMENDO error

El futbolista Christian Cueva y Pamela López habían sido citados para este 19 de septiembre a fin de comparecer ante el Ministerio Público, pues 'Aladino' había sido denunciado por su esposa por agresión física y psicológica. Ante ello, la abogada de la influencer brindó detalles de lo sucedido.

A través de un enlace con América Hoy, la abogada Rosario Sasieta explicó el motivo por el que su defendida no pudo asistir a la audiencia. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Según se conoció, la citación a la audiencia era para las 10:30 a.m., sin embargo ni Pamela López ni Christian Cueva se hicieron presentes en el lugar. Ante ello, la abogada Rosario Sasieta explicó los motivos por el cual su patrocinada no pudo asistir para comparecer ante el Ministerio Público.

"Hoy tenía que brindar Pamela su declaración en este edificio con respecto a violencia psicológica, pero por un error no va poder llegar porque el boleto aéreo no coincide con la hora que debía llegar", explicó Rosario Sasieta durante el enlace para América Hoy.

En ese sentido, Rosario Sasieta explicó que Pamela López tuvo problemas con su vuelo de Trujillo a Lima, ya que por error sacó un boleto que no era la hora indicada. "Ella por error saca un vuelo que no era la hora", señaló la abogada de Pamela López.

Luego de que la abogada Rosario Sasieta explicara el motivo por el que Pamela López no llegó a presentarse a la audiencia, la conductora de América Hoy, Janet Barboza, criticó este hecho, pues la influencer es la denunciante y quien busca justicia.

"Ella es una de las personas más interesadas en que se demuestre violencia porque es la víctima y si ella no está cómo toma esto la justicia" , manifestó en un inicio la popular 'Rulitos'.

"Cómo compras un boleto que no es la hora cuando las víctimas tienen que demostrar que su caso es una prioridad. Yo no entiendo, como víctima es una denuncia muy importante, para mí es una falta grave de Pamela que no se presente", acotó Janet Barboza claramente indignada.