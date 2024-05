¡No es "Vaguita"! Mamá de Alejandra Baigorria se defiende críticas: "Para los que dicen que no hago nada"

¡Sí chambea! Hace unos días, Verónica Alcalá regresaba a las principales portadas de "Chollywood". La mamá de Alejandra Baigorria "no soportó" y mediante sus redes sociales empezó a mandar una serie de fuertes mensajes en contra de todos sus hijos, incluyendo la "Gringa de Gamarra", acusándolos de dejarla "sola y desamparada". Ante esto, muchos cibernautas no tardaron en pronunciarse en su contra con contundentes ataques y, tras todo esto, la progenitora de la exchica reality salió a defenderse con todo.

¿Qué había dicho la mamá de Alejandra Baigorria?

Verónica Alcalá publicó una serie de videos de una camioneta, la cual se encontraba en reparación para luego pasar a ser vendida. En estos videos, la mamá de la prometida de Said Palao atacó a sus "herederos" y aseguró que la han dejado completamente sola.

"Una mujer que brilla, una mujer que lucha, una mujer que llora sola se aguanta, pero va para adelante. Para adelante, nada nos detendrá mujeres a pesar de que me la pasé teniendo hijos. Son cinco, pero no importa. No esperes nada de nadie nunca, amén", posteó Verónica Alcalá.

En otra publicación, Verónica Alcalá, una vez más, se mandó en contra de sus hijos, pero destacó a dos menores de su descendencia. Para finalizar, dejó en claro que sus hijos, incluyendo Alejandra Baigorria jamás le han brindado ayuda, contrario a lo que pasa con Sergio Baigorria, alcalde de Chaclacayo, a quien sus "herederos" le habrían regalado una camioneta.

"Lista para la venta. Sé que estoy sola en esta vida me dediqué a tener hijos son cinco, pero en fin me quedan sólo dos chiquitos, el resto ustedes los conocen. Le regalaron el carro al papá y a mí ni la llanta, amén, y la voy a vender sola porque yo soy mejor que los hombres que piden, amén. Mujer poderosa, empoderada, nada me parará, nada me detendrá", sentenció.

Se defiende de ataques

Todas estas publicaciones provocaron diversas reacciones en redes sociales e incluso, la propia Magaly Medina, en su programa, arremetió en contra de Verónica Alcalá. Muchos argumentaban que Alejandra Baigorria siempre le había dado la mano y ayudado en todo momento, por lo que no entendían la actitud que tenía su progenitora.

Mientras que, otros más drásticos, la tildaron de "vaguita" y de querer vender una imagen de "pobrecita". Incluso, le aconsejaron que se dedique a trabajar en lugar de "pedirle plata" a sus hijos. Esta serie de comentarios fastidiaron a Verónica Alcalá, quien decidió, nuevamente, pronunciarse en redes sociales.

Esta vez no lo hizo para referirse a sus hijos, sino a sus detractores en redes sociales. Fiel a su estilo, siempre clara y frontal, Verónica Alcalá quiso callar bocas y demostró cuál es el negocio que ella tiene y, queriendo demostrar así, que no necesita el apoyo de nadie.

Mamá de Alejandra Baigorria responde a criticos