'Oh My Good': Vali Valilón sorprende con su esperado retorno a los podcasts

El mundo del entretenimiento digital fue sacudido con una noticia que muchos seguidores esperaban hace meses, Vali Valilón regresará a los micrófonos de los podcasts. En la siguiente nota podrás conocer todos los detalles de su esperado retorno al nuevo programa que integrará.

Vali Valilón en 'Oh My Good'

Después de meses de ausencia y especulaciones, la querida locutora de Karibeña, Vali Valilón, reapareció en un video promocional del estreno del nuevo programa de 'Todo Good'. Ella forma parte de los nuevos fichajes que se suman a este canal digital.

El video comienza con José Rodríguez, más conocido como 'Pelao', llamando a Anthony Alencastre para preguntarle por su top 3. 'Tonino' respondió haciendo referencia a los mejores fichajes y le aseguró que ahora le arma el "dream team".

Después de cortar la llamada, 'Tonino' contactó a Kewin Navarro para hacerle una pregunta directa: "¿La haces o no?". 'Kewi' le respondió que no tenía nada que hacer este año y remató diciéndole "¿Cuándo empezamos?".

En otra escena, se ve cómo Vali Valilón recibe una llamada de Anthony, quien le repite la misma pregunta que hizo previamente. Ella respondió de manera entusiasta, confirmando que sí está disponible para participar.

"Aló, Manicomio Arkham", contestó Vali de forma humorística, a lo que Anthony replicó, recibiendo la familiar respuesta: "Ah, Tonino eres tú". Seguidamente, él la presionó pidiéndole una decisión inmediata, a lo que Vali Valilón respondió: "Depende a quién quieras, pero yo sí estoy disponible".

El video finaliza con 'Tonino' llamando al 'Pelao' para confirmarle que ya tiene a sus tres nuevos conductores. Sorprendido por la noticia, el 'Pelao' pregunta cuándo iniciará este nuevo proyecto, a lo que Anthony respondió con un contundente "mañana mismo", provocando que José Rodríguez cierre con un expresivo "Oh My Good".

De esta manera, se anunció el nuevo programa digital 'Oh My Good'. Este será conducido por Vali Valilón, Kewin Navarro y Anthony Alencastre, y se transmitirá de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde.

Vali Valilón locutora de Karibeña

Si bien Vali se ausentó por un tiempo de los podcasts, ella siempre estuvo en Karibeña. Nuestro querida locutora, quien ya lleva más de un año con nosotros, nos acompaña todas las tardes en el programa 'Habla Kausa', de lunes a viernes de 2 p.m. a 5 p.m.

Vali Valilón destaca por su versatilidad y su habilidad para conectar con el público a través de creativos personajes. Ella rápidamente se abrió paso en el mundo digital, acumulando una amplia comunidad de seguidores que hoy celebran su regreso a los podcasts.

En resumen, el regreso de Vali Valilón marca un nuevo un nuevo capítulo en su trayectoria. La Nina, con su carisma y estilo único, promete convertir 'Oh My Good' en uno de los podcasts más comentados del entretenimiento digital.