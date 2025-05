Onelia Molina rompe su silencio tras saliditas de Mario Irivarren: "Puede hacer lo que quiera"

Onelia Molina rompió su silencio tras los recientes rumores que vinculan a su expareja Mario Irivarren con una intensa vida social luego de su ruptura. La odontóloga conversó con el programa "Amor y Fuego" y explicó cómo vive su soltería y qué opina sobre las apariciones del exchico reality.

La integrante de 'EEG' aclaró que sus constantes salidas nocturnas junto a amigas no deben generar polémica, ya que forman parte de su entorno laboral y personal. Además, aseguró sentirse libre de disfrutar su tiempo como mejor le parezca, dado que actualmente está soltera y enfocada en sí misma.

"Estoy soltera, voy a poder salir las veces que quiera, donde quiera, con quien quiera. Soy una persona soltera y me van a ver con ellas (sus amigas)", explicó.

La joven descartó completamente que esté saliendo con alguien o que tenga a un "amigo especial". Según comentó, su prioridad actual son sus proyectos personales y no desea comenzar una nueva relación por el momento. Para ella, estar sola es una decisión consciente y necesaria.

Además, fue por las salidas frecuentes de Mario Irivarren. En ese sentido, Onelia fue clara al señalar que él también tiene derecho a divertirse. Según indicó, ambos están en una etapa diferente y cada uno puede actuar con libertad, siempre que sea con respeto y sin afectar a terceros.

"Está bien, es un ser humano. Tiene amigos. Así como me van a ver a mí saliendo y divirtiéndome, pues él también lo puede hacer. Puede hacer lo que quiera" , agregó.

Finalmente, la odontóloga fue contundente al dejar claro que no hay posibilidad de una reconciliación con Mario. Afirmó que es una mujer radical en sus decisiones y que no cree en retomar relaciones pasadas, pues prefiere cerrar ciclos por completo y mirar hacia adelante con determinación.

"No volvería con un ex. Soy una mujer radical. Como dije, pasó esto con Mario, en su momento pasó con mi expareja. Considero que los tiempos de Dios son perfectos y esto está pasando por algo. No hay vuelta atrás", sentenció.