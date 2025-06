¡Orgullosamente peruana! Luciana Fuster se luce bailando huayno en Cusco y elogia la cultura

Luciana Fuster llegó a Cusco hace unos días, acompañada de su novio Juan Morelli, para participar como jurado en el Miss Perú 2025, organizado por Jessica Newton. La modelo también aprovechó para disfrutar de la gastronomía y la cultura de la ciudad imperial, e incluso bailó huayno con personas locales.

La Miss Grand International 2023 fue captada paseando por las calles de Cusco y visitando varios negocios locales. Luciana estuvo acompañada de su novio en todo momento, y juntos realizaron varios recorridos, incluyendo una visita al conocido restaurante de Gastón Acurio en la ciudad imperial.

Un corresponsal de un programa estadounidense abordó a la modelo mientras caminaba por Cusco para preguntarle sobre su visita, y Luciana se mostró muy emocionada, resaltando la riqueza cultural.

"Me siento muy bien, es hermoso. Es la segunda vez que vengo. De chiquitita yo visité todo. Ayer fui nuevamente a Sacsayhuamán, a la fortaleza. He ido por todos lados, pero Cusco siempre tiene una energía maravillosa", afirmó.

Las palabras de Luciana Fuster tuvieron repercusión en los conductores del magazín matutino, quienes indicaron que se la veía muy feliz, acompañada de Juan Morelli.

Luciana Fuster y su pareja, el productor colombiano Juan Morelli, se lucieron juntitos en Cusco. La ex reina de belleza no solo fue jurado en la final del Miss Perú 2025, sino que también aprovechó el viaje para hacer turismo al lado de su amor.

La parejita llegó a la ciudad imperial el jueves 13 de junio y desde entonces no se han separado. Luciana y Juan se mostraron bastante unidos en cada lugar que visitaron, sobre todo en Ollantaytambo y el Valle Sagrado, donde recorrieron todo en cuatrimoto.

Durante su paseo, Luciana compartió con sus seguidores momentos divertidos. En un video se le escucha decir: "Me van a vestir. Voy a modelar. Me quito. Sí, ya pues me quito", mientras se quitaba el abrigo para ponerse un traje típico del Cusco.