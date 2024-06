Paco Bazán revela detalles sobre la fallida entrevista entre Jefferson Farfán y Magaly Medina: "Te escondiste en tu clóset"

Recientemente, Paco Bazán no dudó en responderle a Jefferson Farfán recordando la frustrada entrevista entre el '10 de la calle' y Magaly Medina. Ante ello, reveló que la Foquita Farfán se habría escondido en su armario para no ser entrevistado por la 'Urraca'.

Recordemos que este hecho sucedió en Rusia, cuando Jefferson Farfán se encontraba en el país europeo, Magaly Medina llegó para entrevistarlo, lo cual terminó en un negativa de parte de Farfán. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El comentarista deportivo Paco Bazán fue entrevistado por un reportero de Magaly Medina, por lo cual decidió responderle a Jefferson Farfán, quien lo ha criticado en muchas ocasiones. Recordemos que la 'Foquita' ha dejado en claro que no invitará a Paco Bazán a su programa 'Enfocados'.

"Me han dicho de todo que yo lo tomo deportivamente porque entiendo el negocio, no voy a hacer que el Poder Judicial pierda el tiempo en niñerías, es su costumbre" , expresó firme Paco Bazán.

En ese sentido, el exarquero Paco Bazán afirmó que no comprende por qué Jefferson Farfán dejó entrever que iría al programa de Magaly y no al de él, pues hace algunos años, el '10 de la calle' se negó a ser entrevistado por la 'Urraca'.

Incluso, se animó a revelar detalles sobre esta fallida entrevista, pues en su momento, Jefferson Farfán afirmó que él se negó a ser entrevistado por Magaly Medina.

"No tengo la culpa que me inviten (donde Magaly). A ti también te invitaron y tú no vas. Llegó a tu casa en Rusia y no bajaste, te quedaste en el segundo piso escondido en un clóset", sostuvo Paco Bazán.