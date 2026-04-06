Pamela Franco comparte avances de su canción con Melanie Martínez: "Salimos adelante solas"

Pamela Franco y Melanie Martínez encendieron las redes al confirmar su colaboración musical, que se da en medio de la disputa legal de Martínez con el padre de su hija, vinculado también con Franco. La noticia emocionó a sus seguidores y promete ser uno de los lanzamientos más comentados del año en la música peruana.

Primeros adelantos de la canción

Pamela Franco compartió en sus redes sociales un video que muestra a ambas artistas trabajando juntas en un estudio de grabación. La publicación generó gran expectativa y alcanzó rápidamente miles de reproducciones, confirmando que la unión de estas dos voces femeninas será todo un acontecimiento.

"Muy pronto... una canción que vas a querer repetir una y otra vez. Prepárense para lo que se viene... Pamela Franco x Melanie Martínez", escribió la cantante, provocando un torrente de comentarios y especulaciones sobre el estilo y contenido de la canción.

Ante la repercusión, el programa "América Hoy" se contactó con la intérprete para conocer más detalles sobre este proyecto. Aunque evitó profundizar, dejó en claro que esta colaboración nace desde una experiencia compartida y un deseo de salir adelante.

"Somos dos mujeres que salimos adelante solas tenemos talento y de todo lo malo se dio la oportunidad de unirnos para cantar", expresó, resaltando el enfoque de superación que tendrá esta propuesta musical.

@rkt696 Pamela revela avanaces de su canción con Melanie Martínez ♬ sonido original - rkt696

Pamela Franco sobre el tema

En otraa entrevista 'Amor y Fuego', Pamela Franco señaló que está feliz por unirse con Melanie Martínez y pueda demostrar el talento que dejó hace un tiempo atrás.

"Estuve pensando y dije por qué no, aparte Melanie canta muy bonito, es una oportunidad para que ella muestre su talento después de tiempo y por qué no echarnos la mano, mujeres, talentosas", declaró.

Así mismo, contó un poco de lo que sería este nuevo tema musical. Señala que se trata de mujeres empoderadas que han pasado por algunas cosas .

La cantante reveló que pidió a Carlos Rincón se inspire de sus vidas amorosas y pueda crear este nuevo éxito musical. Aunque se cree que sería una indirecta para el padre de sus hijas, afirma que es algo que toda mujer se va identificar.

"Yo creo que es de manera general, hacemos música, quién no ha tenido un mal amor, quién no ha tenido alguien que te molesta siempre, que es una piedra en el zapato, a pesar de que puedan estar en otras cosas... es el pan de cada día, creo que muchas mujeres se van a sentir identificadas", señaló Franco.

La colaboración entre Pamela Franco y Melanie Martínez se perfila como uno de los lanzamientos más comentados de la cumbia peruana. Más allá de la polémica, el proyecto apuesta por el empoderamiento femenino y la conexión emocional con el público, transformando experiencias difíciles en una propuesta musical que promete resonar entre sus seguidores.